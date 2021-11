Se reanuda el TRL y CRAR buscará defender la punta

Se reanudará este sábado el Torneo Regional del Litoral con la disputa, en el torneo de Primera División, de la sexta fecha en la que el Círculo Rafaelino de Rugby visitará a Logaritmo de Rosario. El partido se disputará en Ibarlucea desde las 16, con el arbitraje de Emiliano Coll. Previamente, a las 14.15 jugarán en Reserva (árbitro Laurido).El equipo de nuestra ciudad, dirigido por Quique López Durando, lidera las posiciones con tres puntos de ventaja sobre Jockey de Venado Tuerto, por lo que intentará defender el invicto y la punta de cara a la última jornada, en la que justamente recibirá a los venadenses, el sábado 13.La formación inicial, donde se destaca el retorno de Pedro Rubiolo tras su participación con Argentina XV en el Américas Pacific Challenge donde el equipo nacional fue campeón, será hoy con: 1 Matías Rocchi, 2 Jonathan Viotti y 3 Gastón Zbrun; 4 Juan M. Imvinkelried y 5 Mariano Ferrero; 6 Gian Allasino, 7 Pedro Rubiolo y 8 Manuel Mandrile; 9 Esteban Appó, 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar, 12 Juan N. Imvinkelried (c), 13 Guillermo Brown, 14 Leonardo Sabellotti; 15 Santiago Kerstens.Los demás partidos de la jornada: Tilcara de Paraná vs. Alma Juniors de Esperanza (Fabián Prats); Jockey de Venado Tuerto vs. Los Caranchos (Carlos Poggi) y La Salle vs. Universitario (Juan Ballesteros).CRAR 24 puntos; Jockey 21; Los Caranchos 17; Tilcara 15; Alma Juniors 8; Universitario 7; Logaritmo 6 y La Salle 4.POR EL ARGENTINO, SIN DOS ORILLASDebido a la disputa del Campeonato Argentino M18 en Santa Fe, donde el seleccionado de la USR que tiene la presencia de 8 jugadores de CRAR debutará este domingo ante Córdoba, fue postergada la última fecha del torneo Dos Orillas.