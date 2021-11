Messi no juega por la Liga de Francia

El director técnico del París Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, confirmó que Lionel Messi será baja este sábado cuando su equipo, líder de la Ligue 1, visite en el sur de Francia a Burdeos por la decimotercera fecha (a las 17, TV por ESPN). "Leo Messi no está disponible para el partido de mañana", avisó el entrenador rosarino, quien sí confirmó que el astro acudirá al llamado del seleccionado argentino para la inminente doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Qatar 2022.El capitán de la "Albiceleste" no participó el miércoles del empate con Red Bull Leipzig en Alemania por la Liga de Campeones de Europa y viajó en la semana a Madrid para tratarse en una clínica por sus dolores en los isquiotibiales y en la rodilla izquierda.DUELOS DESTACADOSJuventus, con el delantero cordobés Paulo Dybala como titular, recibirá hoy a Fiorentina, que tendrá entre los suplentes al defensor marplatense Lucas Martínez Quarta, en el partido saliente de los tres que darán continuidad a la fecha 12 de la Serie A de Italia. El encuentro se jugará este sábado a partir de las 14 (hora de la Argentina) en el Allianz Stadium, de la ciudad de Turín, y será televisado por ESPN.En Inglaterra, más temprano, estará el clásico Manchester United y Manchester City, vigente campeón del fútbol inglés, en Old Trafford. El encuentro, que comenzará a las 9:30 de la Argentina, se verá por ESPN.