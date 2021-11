Lo que se jugó y se va a jugar

Los partidos programados para este viernes en el ámbito de la Liga Rafaelina fueron postergados debido a la lluvia caída en toda la región. Los mismos se jugarán en los siguientes días: Primera A, Bochófilo Bochazo vs. 9 de Julio el lunes 8 a las 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera B: Moreno de Lehmann vs. Indep. San Cristóbal, viernes 12 a las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera.En Primera A, recordemos que la segunda fecha tuvo el jueves las victorias de Ferrocarril del Estado ante Dep. Aldao por 2 a 1 (Zona D), con goles de Matías Zbrun y Murúa, mientras que Leandro Díaz descontó en Aldao. Y de Atlético Rafaela por 4 a 0 ante Talleres de María Juana (Zona B), con tantos de Joaquín Quinteros, Marcos Rossa, Darío Rostagno y Agustín Alfano.De tal modo, la programación quedó de esta manera:Brown vs. Florida, domingo 15.30 Reserva y 17 Primera (Rubén Bravo). Bochófilo Bochazo vs. 9 de Julio; lunes 08/11 (Angelo Trucco).Zona B: Dep. Ramona vs. Arg. Quilmes, domingo 15:30 hs. Reserva y 17 hs. Primera (Angelo Trucco).Zona C: Dep.Tacural vs. Unión de Sunchales (Ariel Gorlino) y Sportivo Norte vs. Dep. Libertad (Rodrigo Pérez), domingo 15:30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.Zona D: Peñarol vs. Ben Hur (Mauro Cardozo), domingo 15:30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.Zona Norte, Zona A, Sp. Roca vs. Belgrano San Antonio (G. Hidalgo) domingo 15:30 hs. Reserva y 17 hs. Primera; Moreno Lehmann vs. Indep. San Cristóbal (G. Tartaglia), viernes 12.Zona B: Dep. Bella Italia vs. San Isidro de Egusquiza (S. Garetto), Tiro Federal vs. Arg. Vila (L. Aragno), domingo 15:30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.Zona C: Argentino Humberto vs. Sp. Aureliense (F. Ceballos), domingo 15:30 reserva y 17 hs. Primera.Zona Sur, Zona A: Atlético Esmeralda vs. San Martín (C. González) y Zenón Pereyra FBC vs. Sp. Santa Clara (J. Dominguez), domingo 15:30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.Zona B: Sp. Libertad EC vs. Dep. Susana (G. Vacarone) y Dep. Josefina vs. Atlético María Juana (G. Tartaglia), domingo 15:30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.Zona C: Juventud Unida V. San José vs. Defensores de Frontera (S. Romero), domingo 15:30 hs. Reserva y 17 hs. Primera.el domingo en cancha de Atlético en el autódromo: 9 hs. Reserva: Dep. Libertad vs. Ferro Dho; 10.15 hs. Reserva: Atlético Rafaela vs. Argentino Vila; 11.30 Primera: Ben Hur vs. 9 de Julio; 13 hs. Primera: Dep. Libertad vs. Ferro Dho; 14.30 hs. Primera: Atlético Rafaela vs. Argentino Vila.