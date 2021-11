La despedida en casa también fue triste

La despedida de local para un torneo de los más tristes de la historia de Atlético en el profesionalismo fue con derrota. El equipo del interino Gonzalo Del Bono cayó ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, que en su primer partido en Rafaela pudo salir airoso.El partido fue entretenido, sobre todo en el primer tiempo, porque los dos equipos mostraron buen funcionamiento a la hora de atacar, y por contrapartida con notorias limitaciones para defender. Cada uno con su idea táctica, pero priorizando la búsqueda del arco rival.Pezzini tuvo que empezar a trabajar temprano con el centrodelantero Sergio González, que sería una pesadilla a lo largo de la noche para Cristian González y Bravo. El arquero salió airoso en un mano a mano y luego el atacante cabeceó muy cerca de uno de los palos.Atlético, tratando de sacar réditos de la presión alta ante una defensa que no era confiable cuando salía por abajo, tuvo también una buena oportunidad con Tomatis, pero su remate fue defectuoso entrando como "8". Del Bono tuvo una complicación inesperada con la lesión de Nadalin, que motivó el debut de Bruno Riberi, en un acontecimiento familiar histórico para la Crema porque es hijo de Marcelo Riberi, uno de los jugadores del ascenso de 1989 a la B Nacional.En una de las oportunidades que Valdivia pudo desnivelar por la izquierda, su centro le llegó a Funes, pero el ex 9 de Julio no estuvo fino para la definición y el remate se fue alto. En la respuesta, Sergio González volvió a aparecer para conectar un envío con media chilena y el travesaño salvó a Pezzini.De todos modos, era el aviso de que Atlético debía tratar de solucionar los desajustes en el fondo, lo cual no ocurriría. Rolle condujo en soledad a los 38' un ataque con el local mal parado, alargó para Medina y el centro fue hacia el área chica, donde llegó una vez más González (sin oposición de los centrales), esta vez para poner sí el 1 a 0 ante un Pezzini, sin respuestas.Ese primer tiempo se iba con un resultado que no sorprendía, porque la visita había llegado un poco más y mejor. Inclusive pudo haber aumentado si Medina acertaba en una contra.Para el inicio del segundo tiempo Del Bono movió el banco con un doble cambio: Luna por Allassia y Parisi por Funes. Esto motivó algunas variantes posicionales, pasando Valdivia a una posición más central y quedando Soloa como única referencia de marca en la mitad del campo. Lo cierto es que Atlético se mostró descompensado y sufrió desde temprano en cada contra visitante, mientras que en la generación de juego no tuvo mejorías.Lobo Medina no le dio un penal a Sergio González y más tarde compensó cuando bajaron a Bieler, en un contexto donde Atlético fue más en el último cuarto de hora por amor propio, cuando quemó las naves ya también con Avaro y Gino Albertengo en cancha.Brown tuvo el segundo pero Juárez se lo perdió cuando tuvo el remate franco desde el punto del penal, y después Pezzini se lució frente a Navarro. Fue 1 a 0 para Guillermo Brown, el último que también pudo ganar en el Monumental en una campaña donde este tipo de golpes fue una constante y ni siquiera el último partido -con un equipo donde varios integrantes no tienen nada que ver con lo que pasó el resto del año- en casa pudo tener una sonrisa para los pocos hinchas que en una noche desapacible fueron al estadio. Quedará cumplir con el fixture ante Brown de Adrogué y después esperar por el nuevo técnico (¿Forestello o Delfino si no sigue en Patronato?). Habrá que seguir esperando para eso.