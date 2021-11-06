Atlético 0 - G. Brown 1
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Estadio: Monumental.
Árbitro: Luis Lobo Medina. Asistentes: Mariano Viale y Martín Grasso. Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.
ATLÉTICO DE RAFAELA: Nahuel Pezzini; Facundo Nadalín (62' Bruno Riberi), Cristian González, Agustín Bravo y Brian Calderara; Facundo Soloa y Gonzalo Alassia (45' Alex Luna); Bautista Tomatis (60' Enzo Avaro), Guillermo Funes (45' Lautaro Parisi) y Matías Valdivia (75' Gino Albertengo); Claudio Bieler. Sup: Agustín Grinovero, Gastón Tellechea, Gonzalo Díaz, Ayrton Portillo. DT: Gonzalo Del Bono.
BROWN DE PUERTO MADRYN: Franco Agüero; Matías Ruíz Díaz, José Herranz, José Villegas, Guillermo Ferracuti (84' Enzo Guardia); Franco Sivetti, Axel Juárez, Iván Arbello (64' Gabriel Navarro); Martín Rolle (90' Samuel Hernández); Sebastián Medina (64' Sebastián Benega) y Sergio González. Sup: Luciano Guarracino, Elian Coronas y Kostelak. DT: Javier Rodas.
Primer tiempo: 38' gol de Sergio González (GB).
Amonestados: C. González y Avaro (AR); Villegas y Herranz (GB).
Árbitro: Luis Lobo Medina. Asistentes: Mariano Viale y Martín Grasso. Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.
ATLÉTICO DE RAFAELA: Nahuel Pezzini; Facundo Nadalín (62' Bruno Riberi), Cristian González, Agustín Bravo y Brian Calderara; Facundo Soloa y Gonzalo Alassia (45' Alex Luna); Bautista Tomatis (60' Enzo Avaro), Guillermo Funes (45' Lautaro Parisi) y Matías Valdivia (75' Gino Albertengo); Claudio Bieler. Sup: Agustín Grinovero, Gastón Tellechea, Gonzalo Díaz, Ayrton Portillo. DT: Gonzalo Del Bono.
BROWN DE PUERTO MADRYN: Franco Agüero; Matías Ruíz Díaz, José Herranz, José Villegas, Guillermo Ferracuti (84' Enzo Guardia); Franco Sivetti, Axel Juárez, Iván Arbello (64' Gabriel Navarro); Martín Rolle (90' Samuel Hernández); Sebastián Medina (64' Sebastián Benega) y Sergio González. Sup: Luciano Guarracino, Elian Coronas y Kostelak. DT: Javier Rodas.
Primer tiempo: 38' gol de Sergio González (GB).
Amonestados: C. González y Avaro (AR); Villegas y Herranz (GB).
Redacción
Redacción de Diario La Opinión de Rafaela
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