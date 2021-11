"Reina Madre": la banda tributo a Queen llega a Rafaela

"La propuesta de Reina Madre es que el público tenga la ilusión de que está en un show de Queen, que se vaya con la sensación de que estuvo en un show de Queen", comenzó diciendo Andy Rex, el vocalista y fundador de esta banda tributo al grupo británico, quien cumple la difícil tarea de interpretar al emblemático Freddie Mercury.Reina Madre visitará Rafaela por primera vez en sus 15 años de trayectoria el próximo jueves 11 de noviembre a las 21 h. La banda integrada por Andy Rex (Freddie Mercury), Matías Sablich (Roger Taylor), Nanu Adamowicz (John Deacon), Jorge Gabarron (Brian May) y Niko Fernández (Spike Edney), nació del fanatismo de los músicos hacia Queen, cuya pasión los unió."Cada uno de nosotros somos músicos y casi siempre hicimos música de Queen por separado hasta que, hace ya unos cuantos años, nos juntamos. Hace ya 15 años que estamos con funciones y giras permanentes de manera ininterrumpida. 15 años en una etapa profesional", detalló Rex.Para Andy interpretar al legendario Freddie "es dificilísimo" y en tal sentido aseguró: "No descubro nada si digo que Freddie ha sido, es y será por siempre irremplazable, inigualable e inimitable. Pero estamos aquellos que a través del profundo amor y admiración por su obra, como la de todo Queen, hemos dado un paso más allá. Y en mi caso personal hace ya casi 30 años que de manera profesional recreo el personaje de Freddie, digo personaje con el mayor de los respetos. Pero es un trabajo diario, esto no termina nunca. Es un día a día de perfeccionarse, ensayar y ver sus videos, y nunca creer que el personaje está listo".El repertorio que traerán a la ciudad abarca entre 16 y 18 canciones, sin embargo, "en muchos lugares sabemos cuándo empieza el show, pero no sabemos cuándo termina porque el público pide más. Y siempre tenemos algo más para ofrecerle", explicó Rex, quien a su vez remarcó que "de eso se trata también la propuesta de Reina Madre"."Reina Madre es una banda muy visceral. Tenemos un contacto súper fluido y súper directo con el público. Arriba del escenario no nos gusta ser un producto prefabricado, intentamos ser muy genuinos y nos gusta desde el primer instante en que comienza el show, cuando suena el primer acorde, subir imaginariamente al público al escenario y que sea uno más de nosotros, que el público sea un integrante más de Reina Madre", agregó.Con este espectáculo que traerán a la ciudad, buscarán "que el público tenga la ilusión de que está en un show de Queen, en aquellos maravillosos shows que la banda ofrecía en los años 70, en los años 80. Están las réplicas con las parrillas, con las luces que se movían tal cual las que utilizaba Queen en escena; las mismas marcas de instrumentos; los vestuarios, hay cambio de vestuario durante la función; y un setlist muy poderoso en el cual están absolutamente todos los clásicos de Queen. La propuesta es que el público se vaya con la sensación de que estuvo en un show de Queen".Asimismo, Rex expresó que para el show que traerán a la ciudad tienen grandes expectativas: "Siempre tenemos las mejores expectativas y más cuando vamos a una ciudad por primera vez, esas expectativas se potencian aún más. Estamos súper ansiosos de estar el 11 de noviembre en Rafaela".Para cerrar, el intérprete de Freddie Mercury le recomendó a los rafaelinos asistir al espectáculo "porque cada show que brinda Reina Madre es una fiesta, es una celebración en todo sentido y es una oportunidad de juntarnos entre todos para recordar la mejor música de todos los tiempos y entre ellos y nosotros jugar con la ilusión de que todos estamos en un viaje imaginario a los años 80 en un show de Queen, con toda la expectativa, todo el glamour y sobre todo, con la esencia del sonido Queen. La propuesta es esa: cerremos los ojos y hagamos de cuenta que estamos en un show de Queen".Por último, Andy Rex le agradeció a Leyli Nahid, su manager; a Ariel Perrotti, su productor; "y a todos los productores locales por confiar en Reina Madre".Las entradas anticipadas para el show pueden adquirirse presencialmente en Faber Libros, Saavedra 54, o de manera online ingresando a plateavip.com.ar. El valor de las mismas es $1.100 para Pullman (planta alta), $1.400 para la Platea Preferencial (fila 18 a 25) y $1.500 para la Platea Vip (fila 1 a 17). El espectáculo es apto para todo público y dura aproximadamente 85 minutos.A su vez, en la cuenta de Instagram de LA OPINION (@diariolaopinionok) se sortean dos entradas, cuyo ganador será anunciado el día martes 9 de noviembre.