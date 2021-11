Segundo encuentro en el INTA con productores Unidos de Rafaela y región

Productores Unidos de Rafaela y productores de la región, llevaron adelante durante la jornada de ayer, el 2° Encuentro junto a profesionales del INTA, para continuar trabajando sobre sistemas agropecuarios que permitan mantener la productividad y la sustentabilidad ambiental y económica de los campos periurbanos.

El director del INTA, Ing. Jorge Villar señaló: “Lo que estamos haciendo nosotros acá, o lo que pretendemos hacer en esta segunda reunión, es una mesa de trabajo con los productores que están afectados o puedan estar afectados en un futuro próximo, como para ir analizando que tenemos disponible; las tecnologías disponibles que tenemos tanto desde el punto de vista productivo, no solamente con la producción física sino que sea viable económicamente y ambientalmente sustentable. Dentro del abanico de propuestas que tenemos, estuvimos haciendo un análisis de cuales son viables, que tienen una respuesta y a partir de ahí trabajar con los productores cuáles son aquellas propuestas que pueden ser de utilidad o pensar la viabilidad práctica de implementación, para buscar una solución al problema que están teniendo”, explicó.

“Acá no estamos diciéndoles lo que tienen que hacer o lo que tienen que dejar de hacer, sino sentarnos juntos y ver lo que se puede llegar hacer en cada una de las situaciones particulares. Hay distintos niveles de problemas, que van desde lo más técnico productivo, hasta más de tipo social como lo es el tema de la inseguridad, ocupación”, contó el Ing. Villar.

El director de INTA, contó que el primer encuentro que habían tenido con los productores, sirvió para conocerse y saber que expectativas y necesidades tenían, y en este segundo encuentro analizaron las propuestas formuladas por los profesionales de la Experimental y también de otras instituciones, con datos de resultados, para ver si se adaptan a los requerimientos que tienen los productores.

Por su parte, Marcos Delfabro, uno de los productores participantes, dijo que “la idea es asistirnos mutuamente y particularmente de INTA hacia nosotros sobre qué acciones de producción podemos tener dentro de los 200 metros que hoy nos marca la normativa de prohibición de aplicación de cualquier líquido, no solamente fitosanitarios, sino cualquier tipo de fertilizante líquido, lo cual representa un verdadero problema no solo para el campo sino para la ciudad en su conjunto. Pedimos la colaboración, el intercambio de opiniones con el INTA, que tiene una Unidad Experimental en Rafaela y forma parte del periurbano. INTA con su rigor técnico, científico y conociendo justamente nuestra realidad, nos brinda datos concretos de que hacer”.