Servicios por el Día del Empleado Municipal

La Municipalidad de Rafaela informa que este domingo por la noche no se recolectarán los residuos domiciliarios, retomando las tareas el lunes con recuperables y el martes con biodegradables o de cocina. La recolección de residuos de patio se realizará a partir del martes 9 -ver aparte-. El Eco Punto atenderá de manera normal de 8 a 18, pero el Complejo Ambiental lo hará con horario reducido, de 7 a 12. El Punto Verde Móvil no tendrá atención desde el viernes hasta el martes, cuando retome sus funciones. El Transporte Público de Pasajeros funcionará con normalidad. La línea 147 “Rafaela Responde" atenderá solo con contestador automático. El dispositivo Rafaela en Acción no tendrá actividad.El cementerio mantendrá cerrada la administración, realizándose guardias mínimas en caso de sepelios, abriendo sus puertas a las 7:30 hasta las 19:30. Finalmente, el servicio de estacionamiento controlado (ZEC) no tendrá servicio.RESIDUOS DE PATIOEn esta ocasión y por motivo del feriado municipal, el municipio comunica que la recolección de residuos de patio se realizará a partir del martes 9. En este sentido se informa que los vecinos y vecinas del sector 1 podrán sacar a sus veredas dichos residuos el domingo, o bien el lunes por la noche, pero se aclara que el servicio se estará prestando a partir de la madrugada del martes. Comprendido por los barrios 30 de Octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pablo Pizzurno, La Cañada, El Bosque y Loteo Plaza Grande, el primer domingo de cada mes, el servicio de recolección de residuos de patio inicia sus labores por el dicho sector.Además, todos los miércoles, se recorre el sector 5: barrios Brigadier López, Villa Aero Club y Los Álamos.Se recuerda que corresponde sacarlos solo una vez al mes, frente al domicilio y de acuerdo al cronograma de fechas y sectores estipulados, el cual puede consultarse en la web del municipio. (www.rafaela.gob.ar)Para que el servicio recoja los residuos, es fundamental respetar las condiciones de disposición:- hojas, residuos del desmalezado o corte de césped embolsados. (hasta 10 bolsas)- ramas de hasta 2m3 atadas en manojos manipulables.Si superan estos volúmenes deberán trasladarlos al Eco Punto (frente al Cementerio) o al Complejo Ambiental (Relleno Sanitario – Camino Público Nº 20). Se pide concurrir teniendo en cuenta las medidas preventivas Covid correspondientes y respetar las indicaciones del personal a cargo. Finalmente y en caso de disponer de escombros, tierra, troncos grandes y materiales de construcción, será necesario solicitar un contenedor a una empresa.