Dólar, Leliq y crisis

A medida que se acerca la fecha de las elecciones, aumenta la incertidumbre por el futuro de la economía Argentina. El día después del domingo 14 de noviembre dispara especulaciones de todo tipo pero ninguna es optimista respecto a lo que le espera al país con una derrota del oficialismo y un presidente sin poder ni capital político dependiendo de la vicepresidente, que ejerce el liderazgo del espacio unido a la fuerza.

El dólar paralelo pasó la barrera de los $200 y la inflación no cede, en gran parte por el deterioro fiscal, advirtió el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). El Estado nacional logra con mucho esfuerzo cubrir los vencimientos de deuda pública con emisión de nueva deuda en el mercado local. Para cubrir el déficit fiscal, el Estado tiene que apelar a la emisión monetaria. Por caso, entre enero y setiembre del 2021, el déficit fiscal primario fue de 1,8% del PBI y el pago de intereses de deuda de 1,5% del PBI lo que hace un déficit fiscal total de 3,3% del PBI describe el informe de la consultora. Las transferencias que el Banco Central le hizo al Tesoro nacional en el mismo período ascendieron a 3% del PBI, o sea, un monto equivalente al déficit fiscal total.

En este marco, para mitigar el efecto de la emisión monetaria sobre la inflación y el dólar, el Banco Central absorbe con Leliq y pases los pesos que los ciudadanos rechazan. Esta es la herramienta más potente usada por el gobierno para controlar que la emisión no se vaya a los precios y al dólar paralelo. Una limitación de estos instrumentos es que pagan intereses con lo cual operan como un factor adicional de emisión monetaria.

La pregunta que cabe hacerse es hasta cuándo el gobierno puede seguir apelando a las Leliq y los pases. Para echar luz sobre esta cuestión sirve observar los datos del Banco Central. Según esta fuente, entre enero y setiembre de este año se observa que el stock de Leliq y pases creció en 4,2% del PBI. Y que los intereses pagados por el stock de Leliq y pases fueron de 2,9% del PBI. Esto significa que el 70% del crecimiento de las Leliq y pases se explica por el pago de intereses que estos mismos instrumentos generan.

De acuerdo a Idesa, estos datos sugieren que la capacidad de absorción de pesos a través de Leliq y pases se está agotando.

Déficit fiscal alto y persistente sin acceso al crédito fatalmente lleva a inflación y aumentos del dólar, remarca el reporte. El Banco Central puede atenuar transitoriamente la presión, absorbiendo los excesos de emisión con Leliq y pases. Pero a costa de generar más problemas por los intereses que devengan estos instrumentos. En este contexto pretender reducir la inflación con controles de precios, tarifas y el dólar oficial aceleran el deterioro. Tampoco tienen mucha relevancia las negociaciones con el FMI. Se trata de una agenda muy desenfocada respecto al problema central que es el déficit fiscal señala el estudio que pinta un panorama para la Argentina en el corto y mediano plazo.

En el capítulo de la tarea pendiente, Idesa sostiene que la degradación del sector público es muy profunda por eso exige abordar su ordenamiento integral. Hay que recuperar la solvencia financiera y profesionalizar el gerenciamiento del Estado lo cual constituye un enorme desafío. Por un lado, demanda avanzar en el ordenamiento impositivo y funcional eliminando los solapamientos de tributos y gastos entre los tres niveles de gobierno. Esto debería incluir la eliminación de la coparticipación tendiendo a que cada jurisdicción se financie con sus propios impuestos.

El ordenamiento integral del sector público no resuelve inmediatamente el déficit fiscal. Pero, si es creíble, generará las condiciones para el acceso al crédito a fin de financiar el déficit fiscal de manera más sostenible.