“Tener personas que defiendan a la ciudad en los lugares donde hay que defenderla”

Involucrado plenamente en la campaña del cara a las generales del próximo 14 de noviembre, el intendente Luis Castellano pidió el respaldo de la ciudadanía para los candidatos locales y provinciales de Hacemos Santa Fe, como Martín Racca para el Concejo, Roberto Mirabella y Marcelo Lewandowski para el Congreso. “Esta es otra elección totalmente diferente; hay menos candidatos; el proceso está mucho más claro y nosotros contentos porque estamos dialogando con un montón de vecinos, con empresarios, visitando empresas, trabajadores, instituciones. Vemos que la ciudad reconoce todo el trabajo que venimos haciendo en obras. Estamos reparando una deuda enorme que tenían otros gobiernos que no miraban a Rafaela y que hoy la mirada está puesta y que estamos concretando obras que fueron gestionadas durante mucho tiempo y empezamos a ver que se hacen realidad” sostuvo a una semana del 14N.

Castellano repasó algunas de esas obras, una de las fortalezas de la campaña del oficialismo, al señalar que “el acueducto que haya llegado y podamos tener en poco tiempo la posibilidad de tener agua en cantidad como corresponde, terminemos con la renegada de todos los veranos por la falta de agua; el gasoducto que nos va a permitir a partir del año que viene empezar a hacer obras de gas en la mitad de la ciudad que no tiene gas natural". "Todo el proceso de cloacas, donde firmamos con cuatro barrios del sur de la ciudad, pero el avance de la planta depuradora nos va a permitir llegar al cien por ciento de cloacas en algunos años más. Los proyectos de todos los barrios están listos. Seguir con la obra de pavimento; ir hacia el norte de la ciudad y poder ver como ya se está dando terminación a lo que es el nuevo hospital, que es el hospital regional para los próximos cien años”, agregó.

El mandatario continuó repasando la ejecución de obras y mencionó la de la autopista de la RN 34: “Salir hacia el sur y ver la obra de la autopista de la 34 y ya la llegada de la variante, que nos va a permitir por fin sacar los camiones de la ciudad y terminar con esa herida tan dolorosa y que durante tanto tiempo se llevó muchas vidas. Son obras y reclamos históricos, que vuelvo a repetir, la gente los reconoce, los ve en el diálogo con todos los sectores sociales”.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es el acompañamiento para seguir con esto, que esto no se pare; que podamos tener personas que estén defendiendo a la ciudad en los lugares donde hay que defenderla. No es casualidad; los fondos vienen porque hay gente que está gestionando para que lleguen. Nuestro gobernador necesita legisladores que gestionen para que esos fondos lleguen y se gestionen para la ciudad esos fondos nacionales: Marcelo Lewandowski y Roberto Mirabella. Yo necesito concejales que defiendan eso: Martín Racca, Valeria Soltermam. No tener palos en la rueda sino tener aceleración de esos procesos, porque hay que aprovechar este momento histórico de la ciudad”, enfatizó Castellano.

El mandatario rafaelino les habló a los ciudadanos y dijo que “les pido humildemente que acompañen este proceso de transformación, de cara hacia el futuro de Rafaela. En Rafaela hay proceso de diálogo en donde a nadie se le mira el partido político, sino que se construye por la ciudad. Yo les pido que pensemos en la ciudad y veamos el acompañamiento de nuestro gobernador. Es por Rafaela; es por todas las obras que están en marcha; es por la enorme cantidad de programas educativos y laborales que tenemos: Es por eso que uno pide el voto”.



CANDIDATOS QUE SOLO

PIENSAN EN 2023

Al ser consultado sobre si observa que hay candidatos que ya piensan más en el 2023 que en el día a día, Castellano aseveró que “quien gobierna en serio, quien entiende de que hay que solucionarle los problemas a la ciudad, no puede mirar el 2023. Todos los días hay una cantidad enorme de cosas por solucionar. Yo miro al 2023, por ejemplo cuando en los últimos días me reuní con los vecinos para pensar en el pavimento que tiene que votarse a fin de año, y que necesitamos el voto de nuestros concejales, para que pueda salir la obra de 130 cuadras nuevas. Miro al 2023 cuando veo la obra de cloacas y estoy con el área de obras públicas diseñando los barrios que faltan. Miro al 2023 cuando estamos viendo que queremos tener la autopista de la 34 y el hospital para los próximos cien años; ahí sí miro para el 2023, para el futuro, pero no para una candidatura personal; miro por la ciudad”.

“Lo que necesitamos para poner la ciudad de pie, de cara al 2023, es más, de cara al 2031 cuando la ciudad cumpla 150 años, es el apoyo para este 14 de noviembre; el apoyo de la ciudad; el apoyo de vecinos y vecinas; el apoyo de todos los sectores para seguir transformando Rafaela. Es por la ciudad”, finalizó el intendente rafaelino.