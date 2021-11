Crecieron los préstamos otorgados a pymes

Los préstamos otorgados a las pymes cayeron 4,4% interanual en agosto en términos reales, aunque registraron un alza del 2,9% en la comparación contra julio, y del 6% interanual en el acumulado enero-agosto. Si la comparación se realiza contra enero-agosto de 2019, arroja una baja del 10,6%. Así surge de un informe elaborado por la CAME sobre la base de datos del Banco Central, el INDEC y el Ministerio de Trabajo.Los montos operados en los principales instrumentos de financiamiento Pyme crecieron en septiembre en términos reales en la comparación interanual (9,4% adelantos en cuenta corriente y 100,4% documentos descontados). No obstante, en el promedio de los primeros nueve meses del año mostraron una dinámica dispar: los adelantos cayeron 14,2%, mientras que los documentos descontados avanzaron 77,9%.Las tasas nominales anuales para pymes en los principales instrumentos operados se situaron en septiembre en 46,6% para adelantos en cuenta corriente, 34,4% para documentos a sola firma y 28,8% para documentos descontados.De este modo, en el último año registró un avance de 8,9% para adelantos en cuenta corriente y de 7,1 puntos porcentuales para documentos.No obstante, comparadas contra septiembre de 2019 registran bajas que rondan los 42 y 36 puntos porcentuales, aclaró el informe de la CAME. La participación de las pymes en el total del saldo de préstamos otorgados al sector privado continúa creciendo.En agosto alcanzó el 21,5%, levemente por encima del promedio de los primeros ocho meses del año (20,6%). La cifra representa un incremento en la participación Pyme de 3,2 puntos porcentuales en relación al promedio enero-agosto de 2020 y de 3,8 puntos frente al mismo período de 2019. (NA)