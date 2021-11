Juez autorizó a Macri a viajar

El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava autorizó ayer al ex presidente Mauricio Macri a viajar a Arabia Saudita entre el 15 y el 25 de noviembre próximo, en momentos en que define si lo procesa o no por espionaje ilegal. El ex mandatario había solicitado la autorización ya que sobre él pesa una prohibición de salida del país en la causa por supuesto espionaje sobre familiares de las víctimas del hundido submarino ARA San Juan.La prohibición de salida del país fue apelada por Macri ante la Cámara Federal de Mar del Plata, pero ese tribunal aún no se expidió sobre la decisión del magistrado.Bava también mantiene la prohibición de salida del país sobre el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y su entonces número dos Silvia Majdalani, pero recientemente habilitó algunos viajes solicitados por ellos, con lo cual era previsible que hiciera lo propio con Macri.Por ahora, el juez tiene pendiente la definición sobre si procesa o no a Macri, para lo cual cuenta con diez días contando desde el momento que lo indagó, es decir, del miércoles pasado."Una vez analizadas las posturas de las partes, lo resuelto recientemente -04/11/20211- por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ante similares planteos de las personas co- imputadas, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en donde ya fijó su criterio sobre el tema, al que me remito por cuestiones de brevedad y por ya haberlo analizado el Ministerio Público en su dictamen, y teniendo en consideración el estado actual de la investigación entiendo que debe hacerse lugar a la autorización de salida del país solicitada por el imputado Mauricio Macri, a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario", sostuvo el magistrado en su fallo. El ex mandatario nacional había pedido la autorización y explicó que recibió una invitación personal de parte del príncipe de Arabia Saudita.