El Concejo declaró de Interés Municipal los 100 años de diario La Opinión

El Concejo Municipal aprobó, por unanimidad, el proyecto que declara de Interés Municipal los 100 años de actividad periodística de diario La Opinión de Rafaela. En la sesión de este jueves, cada uno de los ediles hizo uso de la palabra para destacar la trayectoria de este medio, recordaron anécdotas, sus propios vínculos con el medio como lectores, como candidatos en algún momento y en la actualidad cumpliendo la labor legislativa a nivel local.

La concejal Alejandra Sagardoy se encargó de exponer los considerandos de la iniciativa en la que recordó los trazos principales del centenario de La Opinión, que comenzó a escribir noticias de la ciudad un 24 de octubre de 1921, primero como semanario sabatino y luego como diario, que supo atravesar diferentes momentos a lo largo de tantos años, fue sorteando obstáculos; aportando información y miradas de profesionales reconocidos, formando parte de la historia de la ciudad y la región.

"Cuántos gobiernos transcurrieron en 100 años. Gobiernos democráticos y de los otros. Y siempre el diario informando a los vecinos de Rafaela y la región. Reconocer a las familias Actis, Buffelli y Grande, a todos los que trabajaron y trabajan en el Diario, que ha escrito la historia de la ciudad, que nos deja deja un legado sobre lo más destacados personajes del deporte, la cultura, la ciencia, la política entre otras disciplinas" expresó Lisandro Mársico. "Siempre es un espacio abierto", agregó.

Jorge Muriel recordó una situación personal que data de 1981, cuando el diario incorporó una máquina impresora offset. "Me encontraba trabajando en la redacción renovando parte del techo. Y llegaba una máquina que venía de Estados Unidos que había revolucionado la ciudad. Hubo un gran movimiento para su instalación aunque la redacción seguía sin parar. Vale el saludo para cada uno de los integrantes que han pasado por el Diario y para los que actualmente forman parte del equipo de trabajo", afirmó.

Germán Bottero, Leonardo Viotti, Marta Pascual, Lalo Bonino, Miguel Destéfanis, Juan Senn y Brenda Vimo también sumaron cálidos discursos respecto al rol que ha cumplido el diario, con las felicitaciones por este centenario para todo el equipo que hizo y hace el Diario.

Como dirigente de Honrar la Vida, Destéfanis subrayó que "el diario siempre tuvo las puertas abiertas para las entidades de bien público". Y recordó aquellos días de los años 90 cuando luchaba por la salud de su hija Micaela, el Diario lo acompañó en una causa que toda la ciudad había abrazado.

En tanto, Bonino enfatizó que "el diario es, más allá de una empresa, una institución del periodismo que trasciende la ciudad y la Provincia". También consideró que "La Opinión es parte de la sociedad rafaelina, es parte de nuevas vidas, de las alegrías y de las tristezas, por eso es importante reconocer con este proyecto su labor y su trayectoria". Y reivindicó uno de las banderas de los últimos años como fue el reclamo para que Rafaela tenga un centro de radioterapia.

Muriel recordó también aquella campaña para reclamar el acueducto al que apoyó este Diario, conocida como "Rafaela tiene sed".

Vimo recordó que el diario llega a su casa muy temprano a la mañana desde hace más de 30 años y con humor admitió que el Opifón es una de las primeras secciones que le interesa leer. "Un diario objetivo, un diario que cuenta lo que pasa entre nosotros, es parte de la constitución de la ciudad al que hay que agradecer que durante tanto tiempo ha llegado a nuestras casas", sostuvo.

Una vez aprobado el proyecto de declaración, que fue entregado en manos del secretario de redacción del diario, Pedro Ulman, se pasó a un cuarto intermedio para que éste pueda brindar un mensaje a los presentes.

“Agradezco cada una de las palabras; fueron muy generosas. Me parece que pintaron cien años del Diario en veinte minutos de esta sesión. Un Diario que se ha transformado desde 1921 hasta ahora, en una especie de voz de mucha gente de la ciudad; de los protagonistas de la política, del deporte, de la cultura; de ciudadanos anónimos; de cada uno que desde su lugar ha contribuido para hacer una Rafaela grande”, dijo Ulman.

“Recordar que en sus páginas se forjó el concepto de La Perla del Oeste para describir a Rafaela. Fue Rafael Actis quien dijo alguna vez que en la década del 20 del siglo pasado que la ciudad parecía una perla brillaba en el oeste de la provincia de Santa Fe. Hoy se sigue usando La Perla del Oeste en los medios nacionales y en otros también; como una perla también del Diario”, continuó resaltando.

En ese cuarto intermedio, agradeció especialmente al gran equipo de trabajo: “Ustedes me mencionaron mucho a mí, pero yo quiero en realidad quiero destacar a un enorme equipo de trabajo de ahora y desde alguna forma con su responsabilidad, con su compromiso cotidiano ha construido este Diario desde que 1921. Fueron muchas generaciones; muchas familias que le dieron lo mejor de lo que tenían a la profesión de periodista, pero también a todos aquellos que cumplen un rol importante en el armado del Diario”.

“Todos, todos los que están aquí y muchos más han visitado la redacción, han ido a la sala de entrevistas, han dicho lo que querían decir y se lo ha transmitido en la tinta y toda la gente los ha podido leer. Hemos tratado de comunicar lo más fehacientemente posible sus ideas. Nosotros somos eso, un vehículo, un medio que va formando parte de la sociedad, pero también tratando de unir cabos; que la gente se entere de lo que sucede en la ciudad para entender lo que pasa”, reflexionó. Y continuó: “En el Diario, en sus páginas, van entendiendo porque pasa lo que pasa, las decisiones que se toman; las decisiones que a veces toman ustedes y que a veces tienen que ver con la reivindicación de derechos o la política tributaria. Todo importa; lo que pasa en los clubes de la ciudad con las expresiones deportivas. Eso es un medio de comunicación. Tratar de genera la relación de confianza con sus lectores y vaya si la hemos logrado. Cien años explican eso”, expresó Pedro Ulman ante los concejales.