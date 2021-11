Prorrogaron por otros 60 días la compra directa

Ayer por la mañana, sesionó el Concejo Municipal y aprobó uno de los proyectos que recibió despacho en la reunión de comisión del lunes, referido a la prórroga del plazo de vigencia dispuesto por la Ordenanza Nº 5.182 vinculada a la compra, en iguales términos y condiciones hasta el 31 de diciembre de 2021.

Al respecto, el concejal del PJ, Jorge Muriel señaló: “Ya había un acuerdo el día lunes en comisión, donde habíamos quedado en prorrogar por 60 días, la compra directa de insumos, de alimentos, en función todavía de la inestabilidad económica y no poder hacer una licitación que es el mecanismo por medio el cual el monto lo establece; esta es una Ordenanza que la venimos trayendo de junio del año pasado, renovándola cada 60 días”.

“Está en comisión una Ordenanza madre de compra directa, donde se establecen algunos insumos y algunos momentos que tienen que ver con la situación económica actual y que le estaría dando al Ejecutivo la posibilidad de la compra directa, por supuesto que a través de presupuestos y del control de los concejales. Entendemos que esta resolución que tomamos de extender o prorrogar por un plazo de 60 días, nuevamente la Ordenanza de compra directa, es probable que antes de que llegue a su finalización, podamos hacerla caer por la modificación de la Ordenanza 3090, y que estaría dando un poco más de previsibilidad al Ejecutivo para poder trabajar en esto temas”, sostuvo el concejal del oficialismo.

También ayer en la sesión, se aprobó la nueva Ordenanza que se refiere a la concurrencia del Jefe o Jefa de Gabinete al Concejo, que a diferencia de la anterior Ordenanza, en esta se le pide de antemano el informe de gestión escrito, generando luego la posibilidad de formular preguntas por parte de los concejales, que podrán ser sobre ese tema o los temas que consideren necesarios. Más allá del debate en el que se buscó introducir aclaraciones, todos los concejales respaldaron la iniciativa para mantener una herramienta de control legislativo y ciudadano de los actos de gobierno del Ejecutivo local.

Por otro lado, fueron aprobadas dos minutas de comunicación vinculadas a lo medio ambiental, impulsadas por el concejal Lisandro Mársico, donde se propone en una de ellas, construir un humedal urbano en el suelo no urbanizable emplazado entre los barrios 17 de Octubre e Ilolay, que es atravesado por el Canal Sur y es utilizado como laguna de retardo, introduciendo 40 árboles, 60 arbustos y 30 herbáceas.

La otra minuta aprobada, propone promover un corredor biológico, en donde se puedan introducir 700 árboles, 500 arbustos y 800 herbáceas en el corredor que corresponde al sector de la antigua vía del Ferrocarril Gral. Belgrano, adyacente a la calle Joaquín V. González, desde Av. Santa Fe hasta calle Padre Normando Corti, proyectando a mediano y largo plazo un parque urbano de gran tamaño con formato de corredor biológico denominado “Parque Joaquín V. González”.

Además, se aprobó la iniciativa impulsada por Lalo Bonino, en la que solicita que el Municipio transforme el programa de asistencia alimentaria que lleva adelante en nuestra ciudad, mediante la entrega directa de alimentos, en un sistema de aportes mediante la tan utilizada “Billetera Santa Fe”.

El proyecto señala, que metodológicamente se podría llevar adelante un sistema por el cual cada beneficiario sea capaz de elegir el lugar en el cual comprar los alimentos y que tipo de alimentos elegir, en función de sus gustos y las necesidades nutricionales. A lo largo de este tiempo se ha logrado con relativo éxito llevar adelante la utilización de este tipo de sistemas de pago como ser Billetera Santa Fe y que ese tipo de libertad otorgada a los beneficiarios no solo redunda en simplificaciones logísticas para la estructura municipal, sino que también se estima un beneficio para los pequeños almacenes y supermercados adheridos a este sistema de pago, generadores un ingreso extra para ellos; cosa que hoy no sucede porque se concentra en pocos proveedores.