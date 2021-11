Comenzaron los festejos por el Cincuentenario del SOEM

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales está transitando por un aniversario muy particular, el año pasado cumplió 50 años de intensa actividad gremial, fecha que, por razones sanitarias no pudo celebrarse, se dispuso que el acontecimiento sea destacado este año, precisamente con un gran encuentro previsto para mañana sábado 6.

La dirigencia gremial quiso dejar un testimonio a modo de documento del significativo aniversario, a es por ello que, en su campo de Deportes fue construido el Paseo del Cincuentenario, obra arquitectónica que fue dirigida por Horacio Bertoglio y que fue formalmente inaugurada en una ceremonia cumplida en el atardecer del pasado miércoles.

En la revista del Cincuentenario se destaca que "con el objetivo de conmemorar el trascendental momento de nuestra organización, como lo fue l aniversario número 50 y el contar con un nuevo espacio de ingreso a nuestro campo de Deportes y Recreación para llevar a cabo distintos eventos sociales, culturales, recreativos y contar con un Patio Cervecero en los meses de verano fue que nació este proyecto".

En un sencillo encuentro, en el que participaron dirigentes sindicales, afiliados, autoridades e invitados especiales se procedió a inaugurar el proyecto que se suma al magnífico predio que posee la organización gremial y que desde hace un tiempo es un polo convocante, no sólo para los afiliados y su familia, sino también para distintos públicos de la comunidad.