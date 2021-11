"¡Bailemos... que se acaba el mundo!": una epidemia de baile que contagió al Pasaje Carcabuey

Una semana después del comienzo del tan esperado Festival de Teatro de Rafaela, sus últimos días continúan con una programación repleta de diversas propuestas para toda clase de público. "¡Bailemos... que se acaba el mundo!" es una de ellas. La audio-obra interactiva para bailar con el público adulto realiza hoy sus últimas dos funciones en el Pasaje Carcabuey.

"'¡Bailemos… que se acaba el mundo!' es una audio-obra grupal que invita al público a bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escucharon alguna vez hablar de las llamadas coreomanías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todos de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? ¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Tenemos miedo de bailar solos? Se propone un juego interactivo que invita a reflexionar sobre estas preguntas mientras hacemos lo que más nos gusta: Bailar. Bailar antes de morir", reza la sinopsis de la obra.

Para aquellos que quieran vivir las artes escénicas de una manera diferente y, al mismo tiempo, formar parte de la obra, esta es sin dudas su mejor opción.

Al llegar a la locación, lo primero que se le aconseja al público es dejar los abrigos, mochilas, carteras, entre otros elementos, en una pequeña sala dentro del Centro Cultural Viejo Mercado (CCVM), para que no le estorbe a la hora de bailar.

El segundo paso es colocarse los auriculares que se les van a estar entregando en el mismo lugar. Una vez iniciada la obra, el público escuchará una serie de indicaciones a través de los auriculares y luego será invitado a ingresar a la "pista de baile", donde se deberán ubicar en un pequeño círculo de color, que se encuentra pintado en el piso, para respetar el distanciamiento social; y, de más está aclarar, el uso del tapabocas es obligatorio durante toda la función.

Una vez ubicados en sus respectivos lugares, el público bailará al ritmo de la música que escuche a través de los auriculares, responderá a diferentes consignas y, en algunas ocasiones, seguirá a Florencia Baigorrí y Adrián Andrada, los dos bailarines que se encuentran en una tarima en el centro de la escena realizando diferentes coreografías.

Desde "Thriller" de Michael Jackson hasta "Movidito, movidito" del cordobés Sebastián, el público bailará al ritmo de diferentes géneros que no tienen mucha relación entre sí, pero eso lo hace aún más entretenido.

A su vez, los espectadores conocerán la historia de una epidemia de baile que se vivió en Estrasburgo en el siglo XVI. Los contagios comenzaron luego de que Madame Troffea, una vecina de la ciudad, comience a bailar en el medio de la calle durante horas, sin parar. Al principio todos pensaban que estaba loca, pero con el pasar de los días y las semanas, a Troffea se le fueron sumando cada vez más vecinos. Pasado el mes, las muertes se contaban por decenas, la gente moría de infartos, por agotamiento y por desnutrición.

Durante la obra, el público se encontrará inserto en un "mundo paralelo", puesto a que solo los que se ubican dentro del círculo con los auriculares podrán escuchar la música, las instrucciones y las historias; mientras que fuera de ese círculo reinará el silencio.

Se recomienda asistir con vestimenta cómoda y zapatillas para bailar... hasta que se acabe el mundo y disfrutar de esta fiesta al aire libre en el Pasaje Carcabuey para finalmente responder: ¿nos olvidamos de cómo bailar y socializar durante la pandemia?



Ficha artística y técnica:

Concepto, dramaturgia, dirección, edición y producción general: Christina Ruf + Ariel Dávila (BiNeural-MonoKultur).

Coreografías/ En escena: Florencia Baigorrí + Adrián Andrada.

Voces: Gabriela Aguirre + Adrián Azaceta.

Diseño sonoro: Guillermo Ceballos.

Diseño y realización puesta, utilería e iluminación: Agustina Marquez.

Producción ejecutiva: Lorena Lopes.

Diseño gráfico: Natalia Rojo.

Prensa y difusión: Guadalupe Pedraza.

Registro fotográfico: Belén Escobar.

Registro en video: Luis Gomez.

Gracias a: Gustavo Blázquez.



Por qué verla:

Por lo emblemático de su propuesta: juntarse a bailar con otros. Bailemos? recupera el sentido político de los cuerpos gozosos en el espacio público.



Dijo la crítica:

"El grupo de Ariel Dávila y Christina Ruf logra un experimento que dispara muchas preguntas, a propósito de las modificaciones en las conductas que supone el distanciamiento social. De repente, el participante tiene que recuperar su cuerpo en un contexto grupal: entre otros desconocidos, en la calle, bailando, pero cada uno en su propia burbuja '¡Bailemos... que se acaba el mundo!' se burla de la soledad durante una hora y revive el placer de estar con otros, metidos en una fantasía sencilla y liberadora", describió Beatriz Molinari para el Diario La Voz del Interior.



Entradas:

"¡Bailemos... que se acaba el mundo!" se podrá ver por última vez en el Festival de Teatro Rafaela 2021 hoy a las 20 y 22 h, en el Pasaje Carcabuey. En caso de lluvia se realizará en el Centro Cultural Viejo Mercado. La obra tiene una duración de 60 minutos y el valor de las entradas es de $350.

Las entradas se pueden adquirir ingresando a www.rafaela.gob.ar/festivaldeteatro y retirarse en boletería presencial o asistir directamente unos minutos antes del comienzo de la función.

Además, hoy se podrá disfrutar de "Tierra de nadie" a las 19 h en el Anfiteatro A. Williner (en caso de lluvia se reprogramará); "Los encuentros" a las 19:30 h en Casa Elefante (en caso de lluvia se reprogramará), no obstante, se le pide al público que, si es posible, se acerque a la locación a las 19 h; "Frutos del bosque" a las 20 y 21:30 h en el Bosque Besaccia (en caso de lluvia se reprogramará); y "Perdón de Sutottos" a las 20:30 y 22:30 h en el Centro Cultural La Máscara.