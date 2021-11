ArteBA: festejo por los 30 años

BUENOS AIRES, 5 (TÉLAM). - En el marco del festejo por sus 30 años y en modo presencial, comenzó la postergada feria arteBA 2021 de arte contemporáneo argentino, que se desarrollará hasta el domingo 7 de noviembre en el Arenas Studios de La Boca con 300 artistas, 59 galerías de todo el país y algunas del exterior, y una variada agenda que busca incentivar la escena el mercado del arte local tan castigada durante la pandemia.

Con muchas expectativas lindantes en la felicidad más absoluta por el encuentro presencial y un arco de personalidades tan rutilantes como Marta Minujín y Luis Felipe Noé, entre otros artistas importantes, coleccionistas, autoridades nacionales, de la ciudad, museos y fundaciones, comenzó la tan esperada feria de arte que abrirá sus puertas al público general este viernes hasta el domingo.

Para Eduardo Mallea, flamante vicepresidente de arteBA, "las expectativas son enormes, ya hay instituciones que compraron obra, el museo Franklin Rawson, la Asociación Amigos del Museo Moderno, la del Museo Nacional de Buenos Aires'', enumera a Télam.

"Hay un gran entusiasmo, hay coleccionistas que han comprado obra con lo cual esperamos que esto sea el puntapié inicial de una recuperación para todo el sector. Estamos muy contentos", resalta Mallea y afirma que el cambio de sede -de La Rural a estos galpones de La Boca-, es algo "positivo que fue muy bien recibido".

Exultante relata que "después va a haber un montón de actividades al aire libre, se va a integrar todo con la Usina del Arte, el (espacio) bajo autopista donde estará Fondo Fluido y Coleccionables de emergencia", mientras que "lo recaudado con la venta de bebidas entre jueves y viernes se va a destinar al proyecto Vergel que se vincula con la atención a los chicos y el aprendizaje del arte. Va a haber de todo, programas, charlas, hasta un tatuador que va a tatuar imágenes de Marcelo Pombo".



Nueva Plataforma Digital de la Feria

La feria también ofrece una Nueva Plataforma Digital que estará activa hasta el 20 de noviembre como complemento de la feria presencial, y un contenido online dirigido a coleccionistas y profesionales. Allí habrá un ciclo de charlas virtuales, "Entre generaciones", del jueves al sábado a las 12 h, con diálogos entre Marta Minujín y Mondongo; Osías Yanov y Toto Dirty, y por último Ana Gallardo y Magdalena Petroni, respectivamente, todas moderadas por el curador español Gabriel Pérez-Barreiro.

En concreto, durante cinco jornadas más de 300 artistas participarán en las propuestas de las 42 galerías de Buenos Aires, las 12 de las provincias, y las cuatro del exterior totalizando 59 galerías de las cuales 44 son asociadas a Meridiano (Cámara Argentina de Galerías de Arte).

Esta vez, con acento federal, destacan galerías de Rosario, Córdoba, Tucumán, La Plata, Mar del Plata, entre los que se cuentan: Aldo de Sousa, Barro, Del Infinito, Diego Obligado Galería de arte (Rosario), Gachi Prieto, Nora Fisch, Rubbers, Hache, La Arte (Salta), NAN Galería (Mar del Plata), Quimera, Ruth Benzacar, Smart Gallery, Valerie (Mendoza), Vasari, Via Margutta (Córdoba), entre el extenso listado.

En cuanto a la programación que acompaña a las galerías, en el Paseo de las Artes tendrá lugar la Isla de ediciones de Proa, el espacio del Ministerio de Cultura de Nación, las propuestas Fondo fluido y Coleccionables de emergencia, Belleza y Felicidad Fiorito, Amia, la Tienda de objetos que acerca al público objetos de autor y el programa de performance coordinado por Diego Bianchi que se despliega también en el predio de la feria.

Por su parte, la Isla de ediciones curada por Clara Esborraz presenta su octava edición en el marco de la feria con proyectos editoriales publicados durante el año, que vincula la práctica artística y la editorial y que dará a conocer entre el 5 al 7 las producciones de instituciones nacionales y regionales desde catálogos, ensayos y fanzines editados por artistas con cuatro editoriales invitadas: Ivan Rosado (Rosario), Asunción Casa Editora (Buenos Aires), Arquitectura y fantasía (La Plata) y SED Editorial (Córdoba), y revistas de distintos lugares.

Aunque también habrá un homenaje a Norberto Gómez con un conversatorio entre Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes y la curadora Florencia Battitti, el viernes.



¿Qué es lo que no se puede perder al visitar arteBA como público?

"Hay que venir, entrar, estar en contacto con las obras, preguntarles a los galeristas. También hay toda una programación artística que se inaugura a partir de mañana en el espacio público que es de entrada libre y gratuita, así que no se pierdan de venir y estar en contacto con el arte. Desde las galerías, desde los programas artísticos, encontrándose con los artistas, las galerías. Lo importante es volver a la presencialidad y a estar en contacto con el arte", invita la curadora Lucrecia Palacios, la nueva directora ejecutiva de la fundación.

La nueva edición se desarrolla del 3 al 7 de noviembre de 12 a 20 h. Del 5 al 7 para público en general, en el Arenas Studios del barrio porteño de La Boca (Avenida Don Pedro de Mendoza 965), previa reserva y compra de entrada online en www.arteba.org

La programación variada de la feria combina lo gratuito con la entrada general de 600 pesos y 300 para estudiantes y jubilados.