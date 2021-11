Se abre una nueva fecha

Defensa y Justicia recibirá este viernes a Rosario Central por la vigésima fecha del torneo de la Liga Profesional, en un duelo clave por la clasificación a la Copa Sudamericana 2022.

El partido se llevará a cabo desde las 19:00 en el estadio "Norberto Tomaghello" de Defensa y Justicia, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de la señal de cable TNT Sports.

El choque será de gran importancia para ambos, que buscan sostener la ilusión de obtener un pasaje al certamen internacional del año próximo: en la tabla anual acumulan 43 y 42 puntos, respectivamente, mientras que Racing, hasta el momento el último clasificado, suma 44 unidades.

Luego, desde las 21.15hs, Lanús recibirá a Estudiantes de La Plata con el objetivo de seguir por la senda del triunfo y permanecer en la pelea de la Liga Profesional. El partido se llevará a cabo en el estadio "Néstor Díaz Pérez", con arbitraje de Patricio Loustau y televisación de la señal de cable TNT Sports.

El "Granate", que viene de ganarle 1 a 0 a Argentinos Juniors, se ubica tercero con 34 puntos, a 9 de River, por lo que sólo le sirve ganar y esperar un tropiezo del "Millonario" para mantener la ilusión de pelear por el título.

Además, se trata de un duelo clave para los dirigidos por Luis Zubeldía en la carrera por la clasificación a la Copa Libertadores, ya que se encuentra a tres unidades de Talleres, que por ahora se quedaría con el último pasaje a la competencia internacional.



EL RESTO DE LA FECHA. Sábado 06/11. 15.45hs Godoy Cruz vs Talleres, 15.45hs Colón vs Platense, 18hs Independiente vs Arsenal, 20.15hs Atlético Tucumán vs Racing. Domingo 07/11. 15.45hs Sarmiento vs Central Córdoba (SdE), 15.45hs Gimnasia vs Banfield, 18hs Vélez vs San Lorenzo, 20.15hs River vs Patronato. Lunes 08/11. 16.45hs Newell's vs Unión, 19hs Huracán vs Argentinos, 21.15hs Aldosivi vs Boca.