Mondino fue premiado como la revelación provincial 2021

La Fiesta Provincial del Deporte 2021 de Santa Fe se realizó el miércoles por la noche en los Salones del Puerto de la capital provincial, organizada por la Agencia Santa Fe Deportes. Con la presencia de importantes autoridades, entre ellas el gobernador Omar Perotti y la subsecretaria de Deportes de la Provincia, Florencia Molinero, hubo importantes premios para deportistas de Rafaela.

Con la conducción de Gustavo López (ESPN) y la santafesina Evangelina Batié, la ceremonia arrancó pasada las 21 con un aforo limitado a 250 personas por las restricciones sanitarias: deportistas, empresarios, funcionarios de los distintos niveles y dirigentes deportivos de toda la provincia.

La edición 29 de la gala provincial se pintó de rojo y negro: el hecho deportivo del año fue la estrella obtenida por Colón en el fútbol profesional mayor, mientras que Unión fue premiado por el ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol.

La revelación deportiva fue para Tomás Mondino: con apenas 16 años, el atleta rafaelino recibió un premio de varios que seguramente tendrá por su excelente temporada. Emergió el pasado 9 de julio como una figura de notable proyección en el atletismo argentino al proclamarse campeón sudamericano de los 100 metros en la categoría Sub 20 en Lima, Perú, con el sexto mejor tiempo del mundo en el año para un Sub 18. Mondino ganó con un excepcional registro de 10s43 y batió los récords nacionales de las categorías Sub 18 y Sub 20. En setiembre pasado en Asunción del Paraguay fue campeón sudamericano sub18 con un tiempo de 10.59. También participó del Mundial U20 realizado en Kenia.

Además, hubo menciones especiales para el rugbier Pedro Rubiolo por su aparición destacada en la Superliga Americana con Jaguares XV, con Argentina XV y con Los Pumitas. El juvenil del CRAR ha tenido también una gran temporada.

Por otra parte, en este caso por su labor en el arbitraje, recibió un reconocimiento Gisela Trucco, que desde hace alrededor de un año se radicó en Buenos Aires.

La consagración deportiva fue compartida para Brian Impellizeri y Federico Carlomagno, atletas paralímpicos de gran performance en Tokio.