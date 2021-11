La BH arranca en Venado Tuerto

Ben Hur debutará este viernes en la Liga Provincial de Básquetbol 2021/22. El equipo dirigido por Andrés Mandrille estará visitando a Olimpia de Venado Tuerto, en un duelo de históricos del básquet argentino, ya que los dos clubes fueron campeones de la Liga Nacional de Básquetbol, aunque no coincidieron en sus procesos en esa categoría. El partido, correspondiente a la Zona B, se anuncia para las 21.30 en la ciudad del sur provincial con el arbitraje de Rubén Abelardo y Milagros Cardón.Por el mismo grupo se enfrentarán en el mismo horario en Santa Fe el local Gimnasia y Firmat F.C., mientras que al cierre de esta edición abrían el certamen en Sastre, Atlético y Trebolense de El Trébol.El Lobo, que tendrá el objetivo de mejorar sus anteriores campañas en el torneo y meterse en play offs, sumó como refuerzos al alero Facundo Chiabotto (9 de Julio) y al ala-pivot Facundo Ortiz (Libertad), siendo el resto de los integrantes a quienes están afrontando el torneo Oficial, que en su mayoría ya jugaron la edición 2019/20.El restante representante de la Asociación Rafaelina para esta edición de la competencia, Unión de Sunchales, visitará este viernes a Argentino de Firmat con el arbitraje de Federico Boelaert y Emanuel Dall Colle. La cara nueva más importante que se sumó al conjunto de Rodrigo Juárez fue el regreso del escolta Nicolás Zurvera.Por la Zona C también habrá otros dos encuentros: Brown de San Vicente (que se reforzó con los jugadores de Atlético Rafaela, Juan Cruz Bertero y Valentin Vasquez) vs. Atenas de Venado Tuerto y Almagro de Esperanza vs. Americano de Carlos Pellegrini, ambos desde las 21.30.TORNEO OFICIALEste viernes seguirá la sexta fecha del torneo Oficial de primera división de la ARB con el partido que disputarán Independiente y 9 de Julio, desde las 21.30, en el estadio Carlos Colucci.LIBERTAD POR LIGAEste viernes Libertad de Sunchales vuelve al Hogar de los Tigres para recibir a San Isidro de San Francisco, en su sexta presentación en la Liga Argentina, a partir de las 21.30. El equipo dirigido por Sebastián Porta (2-3), viene de jugar tres encuentros en Santa Fe de los cuales ganó uno, motivo por el cual intentará la rehabilitación. San Isidro es el puntero de la Conferencia Norte D, con 5 triunfos y 1 sola caída.