"Vamos camino al ciento por ciento de cloacas para Rafaela", dijo Castellano

El intendente Luis Castellano firmó ayer un proyecto que inmediatamente será elevado al Concejo con la intención que más barrios puedan contar con el servicio cloacal. En la reunión estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo; la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el jefe del distrito Rafaela de Aguas Santafesinas S.A., Luis Ambort; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; la coordinadora del Área de Vecinales, Vanesa Macagno; el coordinador de Finanzas, Horacio Moscardo; y los presidentes vecinales de los barrios La Cañada, Mariela Benítez; 17 de Octubre, Martín Tuninetti; Brigadier López, Laura Castelain; y Pizzurno, Erika Mezzenasco.

La firma del proyecto por parte del Gobernador Omar Perotti con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento para financiar el cuarto módulo de la planta de depuración de líquidos cloacales de Rafaela, abrió la posibilidad a nuestra ciudad para que todos los barrios que no cuentan con el servicio de cloacas, puedan tenerlo en un futuro cercano.

En el encuentro llevado a cabo este jueves, se puso de manifiesto el buen nivel de adhesión de los vecinos para que la obra se haga dentro de un proceso de diálogo que se viene desarrollando desde hace varios meses.



UNA OPORTUNIDAD

HISTÓRICA

Para Luis Castellano, el financiamiento del cuarto módulo fue “una gran y ansiada noticia porque es una obra con un presupuesto de alrededor de 700 millones de pesos; un monto imposible para una administración municipal”. “Quiero agradecer la gestión que ha hecho el Gobernador para poner nuevamente a Rafaela en un lugar importante y gracias por la posibilidad, después de muchísimos años, de poder soñar, pensar y continuar con nuestro plan. Vamos camino al ciento por ciento de cloacas para Rafaela”.

“Es una oportunidad histórica. Hoy están dadas las condiciones y los fondos para hacer la obra. Tenemos que seguir potenciando la ciudad”.

De este modo, Castellano elevará de inmediato proyecto firmado para que el Concejo lo trate como ordenanza lo antes posible dentro de su agenda. “Es clave que la ordenanza esté aprobada pronto para abrir el derecho de oposición y también la comisión de seguimiento”; finalizó el primer mandatario local.

Por su parte, Bárbara Chivallero se refirió en los siguientes términos: “Seguimos trabajando con nuestro plan para llegar al cien por cien de obras de cloacas en todos los barrios. Tenemos varios frentes de obras entre los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club, con la estación elevadora y todo el caño colector en ejecución. Además, venimos avanzando con las obras de redes domiciliarias cloacales en tres barrios de la ciudad: Antártida, Brigadier López y El Bosque”.

“Es una obra que se hace posible gracias a un convenio que firmó el Gobernador con una inversión de casi $700.000.000. Eso nos va a dar la garantía de que vamos a volcar ese porcentaje que hoy falta de la ciudad a la planta depuradora”.



LA PRÓXIMA ETAPA

“A partir de esta obra y la garantía de poder avanzar, es que ya continuamos con la próxima etapa que incluye a cuatro barrios: un remanente del 17 de Octubre, uno en Pizzurno, otro del Brigadier López y La Cañada en su totalidad”.

“Aproximadamente serán 1000 conexiones que llevaremos en esta etapa y lo vamos a hacer a través de un esquema de ahorro previo, similar al proceso que se hizo con los barrios Los Álamos y Villa Aero Club”. “En la reunión que tuvimos, firmamos la elevación de este proyecto de ordenanza, que fue el resultado de mucho diálogo con las vecinales y vecinos. Se trabajó en conjunto para que este proyecto salga de la mejor manera posible”.

“Es una buena oportunidad para todos los vecinos. Es un proceso que viene en marcha y avanzando. Trabajaremos todos juntos para que esto no se frene y seguiremos buscando el objetivo de llegar al 100 por ciento de cloacas en la ciudad”.



LO QUE RESTA

“Hay un sector en la zona sur que aún no cuenta con el servicio y en el cual estamos trabajando en proyectos ejecutivos, más otras obras de infraestructura que son necesarias para, por ejemplo, poder llegar al norte de la ciudad con la ejecución de un colector, fundamental para continuar con este tipo de obras”.

Finalmente, Mariela Benítez, presidente vecinal del barrio La Cañada, tomó la palabra y expresó que es una noticia recibida con mucha alegría. “Nosotros estamos trabajando desde que el Intendente nos citó en el mes de abril”; aseguró.

“Empezamos charlas con los vecinos e hicimos dos relevamientos. En el primero llevamos la inquietud sobre la obra que querían. Luego, otro, un poco más completo, donde le llevamos a los vecinos un monto estimativo, que es lo que va a salir ahora en la boleta preventiva como para que cada uno sepa cuánto tiene que pagar. Y tuvo buena aceptación. Los vecinos se mostraron muy conformes y colaborativos”.

“Además, estamos dentro del plan municipal de las 130 cuadras de pavimento, donde estamos muy próximos a que la obra se concrete. También recibimos cámaras de video vigilancia. Se realizó el entubado de calle Intendente Giménez y algunos revestimientos en el canal sur. La verdad que muy conformes con el trato y las obras que fue sumando el municipio en nuestro barrio”, concluyó Mariela Benítez.