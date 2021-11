Se hisoparon a más de 100 niños y niñas

Se trató de una jornada especial que se desarrolló en Rafaela en Acción, para los alumnos y alumnas de séptimo grado de la escuela San José que van a realizar su viaje de egresados. No hubo contagios de Covid en la ciudad.

Desde las 12:00 hasta las 13:00 de este jueves, más de 100 niños y niñas de séptimo grado de la escuela San José fueron hisopados en el Ómnibus Sanitario que se encuentra ubicado en Rafaela en Acción -cerca del Anfiteatro- para realizar su viaje de egresados.Cabe aclarar que es un requisito obligatorio para poder ingresar a la provincia de Córdoba un test con resultado negativo de Covid-19. Al respecto, la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Myriam Villafañe, explicó: "Desde el Estado colaboramos para que cada uno de los que viaje pueda llevar este resultado".En función de esto, "organizamos un trabajo en conjunto entre el equipo de Salud del municipio conducido por Martín Racca, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y el Hospital "Dr. Jaime Ferré", que aporta el equipo de laboratorio para analizar las muestras recolectadas", contó la funcionaria.Además, aclaró que "se trató de la primera jornada y tendremos otras más. Estamos en contacto con los papás y mamás de las escuelas para que todos los que deban hacer el viaje, puedan contar con el resultado".Se recuerda que para solicitar hisopados por viajes estudiantiles, un solo responsable de cada división debe enviar un correo electrónico a [email protected] , detallando la cantidad de personas que viajarán, fecha y horario de partida."Es importante que cada representante del grupo se comunique para que podamos llevar a cabo una jornada especial, para la cual asignaremos un día y horario específico", finalizó Villafañe.SIN CONTAGIOSEn Rafaela no se reportaron ayer nuevos contagios de coronavirus, en tanto disminuyó a 15 los casos activos existentes en el marco de este nuevo brote y a 38 la cantidad de personas aisladas. Además, en el Hospital "Dr. Jaime Ferré" no hay pacientes internados por Covid.Desde el inicio de la pandemia, en la ciudad se registraron 320 víctimas fatales y un total de 14.855 infectados.En tanto, el Ministerio de Salud de la Provincia notificó 58 contagios e informó que no se produjeron fallecimientos en las últimas 24 horas.En Rosario se reportaron 30 contagios, en Santa Fe 9, en Cayastá 3, en Villa Ocampo, Las Parejas y Villa Gobernador Gálvez 2; en María Juana, Arroyo Ceibal, Esperanza, Franck, Funes, María Susana, Monte Vera, Oliveros, Recreo y Tostado 1.Con estos registros, el total de infectados asciende a 470.552, de los cuales 461.241 ya se recuperaron y 699 son pacientes activos. En cuanto a víctimas fatales, suman 8.612 en toda la Provincia desde que se reportó la primera víctima, el 3 de abril de 2020 en Rafaela.De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 5.011.921, de los cuales 2.799.167 personas recibieron una dosis y 2.192.159 las dos.