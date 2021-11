Destituyeron a Sain de su cargo en el Poder Judicial

La Sesión Conjunta entre las Cámaras de Senadores y Diputados se realizó ayer con el objetivo de tratar la remoción del Dr. Marcelo Fabián Sain del cargo de Director Provincial de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación y su inhabilitación para acceder al MPA por un plazo de 10 años.

El encuentro fue presidido por el presidente provisional del Senado, Rubén Pirola y se realizó en el recinto de la Cámara baja la modalidad mixta, con algunos legisladores participando de manera presencial y los restantes a través de videoconferencia.

Luego de que por secretaría se diera lectura del decreto de convocatoria y se aprobará la versión taquigráfica de la sesión anterior, el diputado Fabián Bastía informó que la Comisión de Acuerdos emitió dictamen y solicitó que el mismo fuera leído y puesto a consideración de las cámaras. En tanto, el también diputado Leandro Busatto (PJ) propuso que la Sesión Conjunta pase a cuarto intermedio, la cual fue puesta a consideración y no resultó aprobada.

Tras la lectura del dictamen, el cual aconsejaba la remoción del funcionario aludido y su inhabilitación para acceder al MPA por 10 años, se procedió a la votación. Allí 12 senadores y 38 diputados votaron de manera afirmativa el dictamen, mientras que por la negativa lo hicieron 4 y 9, respectivamente.

“Los miembros del poder judicial no pueden actuar en manera alguna en política. El Dr. Sain nunca dejó su actividad política cuando ingresó al Poder Judicial”, sostuvo el senador Lisandro Enrico, miembro acusador por parte de la Comisión de Acuerdos, luego de la votación. "Cuando tuvo la oportunidad de defenderse nunca negó la acusación”, agregó. "Aquí está funcionando un Poder del Estado ejerciendo funciones sobre una ley que fue votada por unanimidad hace 3 años", concluyó.

Posteriormente, distintos senadores y diputados expusieron los argumentos con los cuales fundamentaron sus respectivos votos.



RECHAZO DEL PJ

Tras la votación de la Sesión Conjunta en la Legislatura, una decena de diputados y senadores justicialistas advirtieron que el "poder legislativo avanza sobre los límites de otro poder, y que esto ocasionará a la provincia graves perjuicios económicos".

El comunicado del Bloque “Lealtad” de la Cámara de Senadores y del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe señala que "teniendo en cuenta que la medida cautelar presentada por el Dr. Marcelo Sain aún no se resolvió, entendemos que no se podía avanzar sobre el orden del día de la Sesión Conjunta; ante esa situación, el jefe del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, Leandro Busatto, solicitó un cuarto intermedio hasta tanto la justicia laboral se expida, garantizando así el debido proceso, la división de poderes y el respeto a las instituciones".

"Sin embargo, distintos sectores políticos decidieron avanzar en la destitución. Entendemos que tal determinación no sólo pone de manifiesto la intención de un poder, en este caso el Legislativo, de avanzar sobre los límites de otro poder, el Judicial, sino que además le ocasionará a la provincia graves perjuicios económicos, ante el derecho que le asiste a cualquier ciudadano de recurrir una decisión, que a todas luces se toma ignorando la ley, ante tribunales superiores", explica.

Para los legisladores del PJ, "la ley Nº 14.016 constituye un claro ejemplo de 'desviación de poder', ya que su única finalidad fue remover al Director del Organismo de Investigación" a la vez que "desvirtúa la labor legislativa al utilizar su potestad constitucional de dictar normas de carácter general sólo para afectar a una persona".

Asimismo, consideran que "la acusación que se hace sobre él, suponiendo que efectivamente haya ocurrido el ejercicio de 'actividad política' por la publicación de algunos tuits, no puede de ningún modo implicar la máxima sanción que prevé el ordenamiento jurídico: la remoción del Organismo e inhabilitación para acceder al Ministerio Público de la Acusación durante diez años".

Por eso el comunicado concluye al afirmar que "la falta de razonabilidad de la pena es evidente". Entre los firmantes se encuentran los senadores Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski y los diputados Leandro Busatto, Lucila De Ponti y Ricardo Olivera, quien además es presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe.