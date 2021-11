BUENOS AIRES, 5 (Télam). - Los museos en tiempos de xenofobia y emergencia climática será la temática convocante de la conferencia anual del Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (Cimam), que desde mañana y hasta el domingo se realizará en Polonia, de manera presencial y virtual, bajo el título "Under pressure", con ponencias de especialistas de todo el mundo, incluidas las argentinas Rita Segato y Maristella Svampa.El Muzeum Sztuki, también conocido como Museo de Arte de la ciudad de Lodz -la tercera más grande de Polonia- y el Nomus New Art Museum de Gdansk, ubicada en la costa del Báltico, serán escenario de las tres jornadas del encuentro que en su 53 edición, y en formato híbrido, abordará el papel de los artistas como agentes de cambio y el rol de los museos a la hora de ensayar propuestas para las comunidades del futuro."Dentro de este mundo en transformación, los museos no podemos dejar de cuestionarnos a nosotros mismos y a nuestro mundo", dijo a Télam Mami Kataoka, la directora del Mori Art Museum de Tokio y presidenta de Cimam, el Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno que organiza el encuentro."Vivimos una situación sin precedentes, tenemos que reunirnos para aprender cómo el mundo necesita encontrar un estado de equilibrio entre diferentes sistemas de valores y contextos culturales. Y los artistas siempre llaman nuestra atención sobre lo que es esencial para los seres humanos, todas las demás vidas y nuestro planeta", aseguró la curadora japonesa.La antropóloga argentina Rita Segato, reconocida por sus investigaciones en las que reinterpreta de manera aguda las cuestiones de género, el poder y el sistema patriarcal, participará con la conferencia "De la xenofobia al racismo y el posible papel libertario del museo" en la segunda jornada del evento, dedicada en líneas generales a "Los museos como espacios para el reconocimiento de las diferencias".¿Cómo puede una institución artística crear plataformas para una mejor comprensión de la diferencia? ¿Existe una forma de abordar las reacciones xenófobas, que imperan en el mundo, a nivel de programación institucional? son algunos interrogantes que sobrevolarán este panel, donde participará la pensadora, profesora en la Universidad de Brasilia y autora de los libros de ensayo "Las estructuras elementales de la violencia" y "La nación y sus otros".Sin dejar a un lado la actual pandemia por el coronavirus, la idea rectora del encuentro anual de museos es centrarse en estas dos crisis actuales -la xenofobia y el cambio climático- y descubrir las conexiones, a veces ocultas, o inexploradas, entre ambas, a través del estudio de casos relevantes que proporcionen herramientas metodológicas para combatir esas tendencias.Por su parte, la socióloga y escritora rionegrina Maristella Svampa disertará sobre "Pandemia, crisis socioecológica y propuestas alternativas desde el Sur" en el tercer día del encuentro abocado a la la responsabilidad de los museos en tiempos de emergencia climática, y en relación a la sostenibilidad, a través de enfoques transdisciplinarios.Cada año, la conferencia anual del Cimam es punto de encuentro para profesionales de museos de todo el mundo, quienes intercambian ideas, soluciones y buenas prácticas ante problemas y retos específicos, teniendo en cuenta la coyuntura global y sin dejar de avizorar el futuro de los museos ante los permanentes cambios. En cada oportunidad, con una temática específica.