Policía defendió a mujer de violencia y fue preso

Un efectivo de la Policía bonaerense fue detenido ayer por dispararle a un hombre que maltrataba a su pareja -en un flagrante caso de violencia de género- y que lo amenazó con un cuchillo.

Los testigos del caso ratificaron los dichos del agente, es decir que evitó por todos los medios hacer uso de su arma reglamentaria.



CUMPLIENDO

SU DEBER

Finalmente, el policía bonaerense fue detenido luego de dispararle en el tobillo derecho a un hombre que lo amenazó con un cuchillo, cuando quiso evitar que continuara maltratando a su pareja en el playón de una estación de servicio del barrio porteño de Nueva Pompeya, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió este miércoles, cerca de la 1 de la madrugada, en el playón de la estación de servicio Shell ubicada en Famatina y Pepirí en la Ciudad de Buenos Aires.

Según consignaron los sitios ADNCiudad.com y A24.com, allí se encontraba una pareja que mantenía una discusión, lo que alertó al policía que, vestido de civil y franco de servicio, había llegado a cargar combustible.

El oficial, que cumple funciones en el Centro de Entrenamiento de La Plata, al ver que el hombre agredía verbal y físicamente a la mujer, a quien tomó del brazo y comenzó a zamarrear, se acercó para intermediar, momento en que fue amenazado con un cuchillo.

Según el relato del policía, en ese momento tomó una tonfa y la pistola reglamentaria que portaba y, sin apuntar al agresor, intentó disuadirlo, aunque sin éxito.

En ese momento el oficial le efectuó un disparo y lo hirió en el tobillo, tras lo cual el hombre quiso escapar, aunque fue detenido a una cuadra, en la calle Famatina y Elía.

El herido fue asistido por el personal médico del SAME, que lo trasladó al hospital Penna con una herida en el tobillo, bajo consigna policial.

También fue detenido el efectivo policial bonaerense, de 26 años, quien entregó su arma reglamentaria por decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31, que le tomará declaración en las próximas horas.

La mujer agredida, de 22 años, fue revisada y no tenía lesiones, mientras que un testigo que dijo haber observado todo ratificó los dichos del policía.

El Ministerio de Seguridad bonaerense, por medio de Auditoria General de Asuntos Internos, se puso a disposición de la Justicia porteña y está a la espera de si se toma o no algún temperamento con el efectivo.