MACRI: PRESENTÓ UN ESCRITO ANTE EL JUEZ

BUENOS AIRES, 4 (NA). - En audiencia indagatoria, el ex presidente Mauricio Macri presentó ayer un escrito de descargo ante el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, y se negó a responder preguntas en el marco de la causa por presunto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan.

"Jamás espié ni ordené espiar a alguien", resaltó Macri ante el magistrado. Lo dijo en un escrito en el que cuestionó al juez de Dolores por el "tinte político" de la causa en su contra y pidió ser sobreseído, más allá que estimó públicamente que el magistrado ya tiene firmado su procesamiento.

Antes de presentar el escrito, Macri le dijo al juez que "estaba apurado" para resolver su procesamiento antes de las elecciones del 14 de noviembre próximo.

"No quiero hacerlo demorar más", le dijo al juez irónicamente y presentó un escrito de varias páginas, acompañado por su abogado Pablo Lanusse.



UN INCIDENTE

Mauricio Macri arrojó al piso un micrófono del canal de noticias C5N mientras ingresaba al Juzgado Federal de Dolores para declarar, situación que generó distintas críticas, por lo cual el ex Presidente luego pidió "disculpas".

"Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua", sostuvo Macri en su cuenta de Twitter.

Por ese incidente, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresaron su repudio a raíz de la agresión que sufrió el periodista Nicolás Munafó del canal C5N. Los citados organismos reclamaron "respeto y tolerancia por el trabajo periodístico".