La leche en polvo se acerca a los 4.000 dólares

La subasta N° 295 del Global Dairy Trade de esta semana, la primera de noviembre, cerró con un 4,3% de aumento respecto del último evento de octubre, donde el principal commodity lácteo fue la Leche en Polvo Entera (LPE) con más de 28.800 toneladas y un precio promedio de 3.921 US$/tn, lo que significa un incremento del +2,7%.

La firmeza de este valor, que nuevamente se aproxima a los 4.000 dólares, se explica por la oferta mundial estancada, una fuerte demanda asiática (que absorbe el 70% de las exportaciones lácteas del mundo) y una persistente complejidad logística que encarece los escasos fletes marítimos disponibles. “El tema containers es muy preocupante –aduce el analista del sector lácteo, Ing. José Quintana-. China no ha detenido sus compras, sumado a que Nueva Zelanda y Oceanía en general están creciendo en producción muy por debajo de lo que se esperaba, y Europa se encuentra en su piso estacional con proyecciones de escaso incremento, los lácteos no escapan a las generales del mercado por lo cual todos los commodities en el mundo están subiendo por efecto contagio”.

Analizando la evolución del promedio mensual de las cotizaciones del Global Dairy Trade (GDT) desde julio 2008 a noviembre 2021, se observa que “en los primeros meses de este año asistimos a una fuerte suba del precio de la LPE que llegó a US$ 4.224 luego comenzó sistemáticamente a disminuir el precio hasta los US$ 3.552 de la segunda subasta de agosto (-15,9%), y desde la primer subasta de septiembre que sube a US$ 3.691 no ha dejado de subir consolidando la suba, alcanzando los US$ 3.921/ton”, reporta el Observatorio de la Cadena láctea OCLA. “Los valores de las 21 subastas de 2021 son en promedio US$ 3.832/ton., los mayores luego de 2013 (US$ 4.677), con lo cual mantienen al mercado externo en este producto, como atractivo para los exportadores, ya que se ubican también bastante por encima de la media histórica que está en torno a los US$ 3.209/ton. en la serie de 13 años y en US$ 2.968/ton en la serie de los últimos 6 años”.



ESCENARIO DE INCERTIDUMBRE

Los precios actuales y futuros del GDT y los que arroja el mercado de Futuros del NZX, marcan una tendencia de precios altos sostenidos para los próximos meses, cercanos a los 4.000 dólares por tonelada.

“Cabe resaltar que los precios en general de las commodities lácteas que están por encima de la media histórica, no se venían logrando para las exportaciones de Argentina, con lo cual, si esta última suba repercute en los precios de exportación de nuestros principales productos, el mercado externo vuelve a ser atractivo, sobre todo en el último trimestre del año donde se dan los mayores volúmenes de producción nacional y con un consumo interno retraído debido al fuerte poder adquisitivo de los ingresos medios de la población”, estimó el OCLA. “Pero lamentablemente debemos mencionar los atenuantes: a estos precios hay que detraerles los derechos de exportación (9,0% par LPE), agregarle reintegros fuertemente disminuidos y sobre todo, convertirlos a pesos por un tipo de cambio oficial que lleva varios meses con un fuerte retraso respecto de los índices inflacionarios (el dólar se valoriza alrededor del 1% mensual y la inflación crece el 3%, lo que implica un retraso en los últimos doce meses del 20%)”.



LA EXPORTACIÓN ARGENTINA

Los datos oficiales de la Dirección Nacional de Lechería indican que en el período enero-agosto se exportaron 245.000 toneladas aprox. de productos lácteos por 807 millones de dólares, lo cual representa unos 1.700 millones de litros equivalentes que son poco menos del 24% del total de la producción nacional.

En tanto los datos provisorios del período enero-septiembre, según el INDEC va ratificando la normalización de las exportaciones argentinas en este período del año, con 281.000 tn acumuladas y 931 millones de dólares, que significan un aumento interanual del 8,4% y el 17,8%, respectivamente, manteniéndose la participación de las exportaciones en el 24% del total de producción.

En cuanto a la “distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para el período enero-septiembre 2021”, el OCLA puntualiza que el 46,4% responde a leche en polvo; el 25,6% quesos en sus diferentes pastas; el 18,8% otros productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.); y el 9,2% representan “productos confidenciales” (lactosa, caseína, yogures, etc.).

La variación intermensual de las exportaciones fue un 6,3% superior en volumen y 3,3% en divisas, respecto de agosto y según analiza el observatorio, “las exportaciones del 2021, aunque son superiores a las del 2020, presentan una fuerte oscilación mensual debido a varias circunstancias: iniciaron muy altas en enero, se normalizaron en febrero y volvieron a crecer fuertemente en marzo debido a la mejora de precios, pero a partir de allí se dan algunos inconvenientes de logística interna (dificultades en los puertos y aspectos administrativos) y externa (disponibilidad de contenedores/barcos) que demoran las exportaciones y producen meses bajos y meses altos”. De todos modos “esta variabilidad no responde a falta de operaciones o disponibilidad de mercadería”.