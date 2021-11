Últimos días para ver "Mis palabras"

"Mis palabras", la obra dirigida por Marcelo Allasino y protagonizada por Agostina Prato y Nahuel Monasterio, presenta sus últimas funciones todos los viernes, sábados y domingos hasta el 13 de noviembre. Las funciones se realizan en el Cultural San Martín, Sarmiento 1551, Buenos Aires, a las 20 hs."En un taller literario diseñado para personas con discapacidad surgen la atracción y la confusión entre una alumna y su docente. Cintia copia textos de la biblioteca de su padre para inspirarse y deslumbrar a su profesor. José Luis necesita trabajar y su falta de experiencia le hace confundir guía con superioridad. Un error, ¿puede desencadenar la tragedia?", reza la sinopsis de la obra.Las entradas tienen un valor de $600 y pueden adquirirse a través de https://bit.ly/MisPalabras.“Los cuerpos y las voces de ambos, el vestuario de ella (tan estridente como su personalidad), sus dibujos proyectados en la pantalla y sus escritos, forman un universo atractivo, con zonas oscuras y luminosas, hasta con pinceladas de humor, que se va tensando y que por momentos está a punto de estallar. Y la escena va configurando una atmósfera que se aleja del realismo, a pesar de mantenerse anclada en una anécdota particular que desemboca en una situación límite y dolorosa", Carolina Prieto/ Página 12."'Mis palabras' se corporiza a través de dos contundentes e intensas experiencias actorales que relatan un acontecimiento (su génesis, su desarrollo, sus líneas de fuga) tanto a través del recuerdo como del testimonio, que pudiera ser judicial, policíaco o terapéutico", Pedro Fernández Moujan/ Télam.“La dramaturgia de Marcelo Allasino no da concesiones y su dirección permite que tanto Agostina Prato como Nahuel Monasterio – ambos brillantes - construyan sus personajes de manera sólida y sostenida hasta el climax, en un juego de tensión y distensión que como espectadores, nos fascina tanto como la fascinación que se juega entre los personajes. Perturbadora, inteligente, provocativa… 'Mis Palabras' no va a dejar indiferente a nadie”, Luis Formaiano.“Un acontecimiento teatral de enorme importancia no solo referente al teatro en particular, sino para la cultura toda, es el reciente estreno de MIS PALABRAS con texto y dirección de Marcelo Allasino. Párrafo aparte merecen mencionarse el enorme trabajo actoral de Agostina Prato y Nahuel Monasterio, quienes muy bien dirigidos generan un espectáculo para el recuerdo”, Jaime Tarasow."'Mis palabras' es un espectáculo potente, titánico, épico, necesario. Que cuenta con una actriz –Agostina Prato- que atraviesa todos los estados y los estadios, con un talento superador. Y un actor –Nahuel Monasterio- de una sensibilidad que le permite deshacerse y rehacerse una y otra vez en escena. Generan un tándem que no da respiro. Los acompaña la magia de Nico Diab con un diseño sonoro en escena, que ayuda tanto al elenco como al espectador a respirar el dolor y arrojar al aire la carcajada cuando la tensión se diluye un algo. Todo dirigido 'a lo Allasino', con originalidad y potencia. Es difícil escribir mucho más sobre 'Mis palabras' porque es difícil escribir sobre una experiencia que arrastra al espectador por la ladera de un volcán que acaba de explotar", Stella Matute.“La dramaturgia es notable. Un trabajo que vale la pena ver”, Daniel Cholakian/ Radio La Tribu.“Ir a ver 'Mis Palabras' no es solamente ir al teatro con la garantía de salir modificados, sino también es tomar la decisión de vivir una experiencia teatral única, imperdible, que desafía al intelecto y a los límites entre el teatro, lo audiovisual, el sonido y el sentido. Con excelentes actuaciones de @agostinaprato y @nahuel.monasterio, y una espectacular puesta escenográfica/técnica. Salimos de la sala deslumbrados. 'Mis palabras' es una imperdible de la cartelera porteña. Vayan a verla. Sus cerebros y sus corazones se lo van a agradecer”, El programa/ @elprogramabuenosaires.“Terribles imágenes, terribles consecuencias, pero hay belleza en el arte de poner en escena toda la denuncia. Con un ritmo de documental y de dinámica de proceso judicial, este gran creador, guionista y director, muestra, como siempre en sus proyectos, el dolor y la brutalidad. El toque de humor final relaja la mandíbula, pero las lágrimas no pueden dejar de brotar. @mallasino nunca te deja indiferente, te compromete y te revuelve las tripas, gracias por eso. Grandes actuaciones @agostinaprato, @nahuel.monasterio, invalorable acompañamiento musical @nicodiab", Rosana Bertoldi.