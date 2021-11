Vale la pena no bajar los brazos

Esta es la historia de un joven rafaelino nacido hace 36 años y que como consecuencia de una temprana y severa dificultad visual, se vio obligado a caminar por la vida superando obstáculos y procurando incentivos, para no bajar los brazos; otro caso donde se trocan limitaciones físicas irreversibles por infatigables empeños, con los cuales prosperar y convertirse, acaso sin proponérselo, es un ejemplo, en un modelo a imitar.

Encontrarse con Pablo Tiraboschi ya en sí misma, es una experiencia gratificante, no solo por los preconceptos que a uno lo asaltan al conocer su discapacidad visual, sino por descubrir sus interminables talentos y su cordial manera de comunicarse.

En los últimos días, su nombre apareció ligado a una loable acción de Lionel Messi, al hacerle llegar unos anteojos con un dispositivo de alta tecnología, desde una empresa con sede en Buenos Aires, que los llenó de emoción, tanto a Pablo como a su inseparable madre, sostén e imprescindible educadora en todos estos años.

En la vida, como dice el poeta, las cosas tienen movimiento y esta es otra demostración de aquel adagio; las redes sociales hicieron un camino bienhechor, como en tantas ocasiones, donde construyen puentes solidarios, para encontrar, en esta oportunidad, otras almas sensibles, que terminaron por sorprender al personaje de esta historia y generar en toda la comunidad, esa empatía de la que tanto necesitamos por estos lares.

Pablo nació prematuro y la consecuencia más traumática, fue la pérdida total de la visión y a partir de ese diagnóstico, la vida le propondría una sucesión de desafíos a cuáles más exigentes; también lo fue para su madre Lilian Darrigo que ha batallado en todo este tiempo, para insertarlo socialmente y formarlo en muchos aspectos, los que hacen de Pablo Tiraboschi, no solo un hombre de bien sino también, un gran artista.

Pero volvamos a este presente que lo ha puesto en la consideración nacional por ser favorecido con un dispositivo de alta tecnología, obsequiado por la familia Messi y que luego de la nota realizada en Radio El Espectador y Nextv, armamos para que se proyectara en el diario deportivo Olé.

Como ya marcamos, todo surgió a partir de las redes sociales. Leo Messi y Antonela Rocuzzo se enteraron de su discapacidad visual y le mandaron un dispositivo que va adosado a sus lentes para que este pueda tener una mayor independencia y una mejor calidad de vida. Junto al obsequio le llegó el Libro especial de Olé sobre la historia de Leo, con el cual Pablo practica lectura.

"Es una emoción enorme, es fabuloso, Leo es lo más y es buenísimo"

Además, el protagonista de esta noticia contó cómo nació todo: "A mí me mandaron un video, yo se lo compartí a una amiga que a la vez se lo compartió a gente allegada a Antonela y bueno, Leo se enteró, me llamaron de OrCam y me dijeron que había donado el aparato y después la empresa me hizo entrega del aparato".

"El dispositivo que se pone en los anteojos es una cámara de inteligencia artificial con 13 megapíxeles donde los anteojos, mediante tu voz, te va leyendo todo, diarios, revistas, remedios, te dice quienes están adelante tuyo o te lee las cartas del menú del restaurante", explicó acerca del funcionamiento del aparato que comercializa la empresa OrCam MyEye.

"Siento una emoción enorme y voy a conocer otro mundo", expresó emocionado Pablo, quien, además, se declaró como fana número uno de la Pulga: "Cuando escucho los goles de Messi los grito a full".

"Soy violinista hace nueve años, además hice boy-scout, patín artístico, de todo. Mi mensaje para la gente es que luchen por lo que quieren, que todo se puede lograr y mejorar, que no bajen los brazos", agregó Tiraboschi con una sonrisa de oreja a oreja.

Este revolucionario dispositivo -que se adapta a cualquier anteojo- puede leer textos, reconocer rostros, identificar productos, billetes, colores y mucho más. Obviamente, dicho aparato está diseñado específicamente para personas ciegas, con discapacidad visual o con dificultades de lectura.

Pablo es la síntesis de una educación artesanal como pocas, fuera de la nota su madre repasa con precisión y emoción, todos los pasos que demando ese proceso de formación que todavía sigue como parte de un incansable propósito.

Desde los 5 meses de vida, cuando comenzaron las terapias de estimulación temprana, hasta hoy, Pablo ha podido evolucionar con grandes resultados, aprendió a comunicarse con el sistema Braille en la escuela Susana Crespo hasta completar su formación inicial en la escuela nocturna José de San Martín. Ya surgían en él sus condiciones para algunas disciplinas como patín artístico y natación que se canalizaron en el club Independiente y también de la mano del profesor Jorge Sara, esto le valió participar de torneos en distintas partes de nuestro país y con muchos reconocimientos.

Después se agregó a su estimulación, la música, una faceta que perdura hasta hoy y que lo proyecta con talento y un gran espíritu de superación.

Una crónica de vida, una de las tantas que muchas veces ignoramos y que, en esta oportunidad, al intervenir el azar y la solidaridad de un hombre de la popularidad de Messi, se hace visible socialmente, en definitiva, una historia que entibia el alma.