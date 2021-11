Ferro recibe al Deportivo Aldao y Atlético a Talleres de María Juana

Este jueves se pone en marcha ladel torneodedecon la disputa de dos de los tres adelantos que tendrá este nuevo capítulo.En barrio Los Nogales, y por la zona D, Ferrocarril del Estado se estará midiendo con el Deportivo Aldao. Los Bichitos Colorados superaron en la primera fecha a Ben Hur como visitantes por 1 a 0 y el ‘Depor’ cayó de local ante Peñarol, por 2 a 1.Por la zona B, Atlético de Rafaela estará recibiendo a Talleres. La ‘Crema’ le ganó a Argentino Quilmes en el debut 2-1 en el Agustín Giuliani y los de María Juana cayeron de local 2-0 con Deportivo Ramona.El otro adelanto se jugará mañana en San Vicente con la presentación del campeón del Apertura, 9 de Julio, visitando a Bochófilo Bochazo, por la zona A. El resto irá el domingo.21.30hs Atlético de Rafaela vs Talleres (MJ), Ferrocarril del Estado vs Deportivo Aldao. VIERNES 05/11: 21hs Bochazo vs 9 de Julio. DOMINGO 07/11: Brown San Vicente vs Florida de Clucellas, Dep. Ramona vs Argentino Quilmes, Dep. Tacural vs Unión de Sunchales, Sportivo Norte vs Dep. Libertad, Peñarol vs Ben Hur.