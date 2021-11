El defensor Daniel Abello llegó a Ben Hur

Poco a poco también Ben Hur va nutriendo de caras nuevas su plantel para disputar el Regional Amateur. Este miércoles se informó la llegada del defensor Daniel Abello (marcador central), otro futbolista que culminó el fin de semana su participación con Unión de Sunchales en el Federal A.El tucumano de 27 años, además tuvo pasos por San Lorenzo de Alem, Altos Hornos Zapla, Juventud Unida de Gualeguaychú, Sportivo Belgrano de San Francisco y Güemes de Santiago del Estero, donde logró el ascenso a la B Nacional.Así se suma a su compañero en el Bicho Verde, Diego López, que arribó a barrio Parque en el inicio de semana. Previamente fueron anunciados para nutrir el plantel dirigido por Carlos Trullet el delantero Maximiliano Casa, el volante ofensivo Ricardo Acosta (regresa al Club, tras un paso por Chaco For Ever) y el delantero Marcos Figueroa.En este tramo de la pretemporada, alternando jornadas de turno simple y doble, la BH sostendrá el primer amistoso este viernes en San Francisco ante Sp. Belgrano.TORNEO INFANTILLos días 20 y 21 de noviembre, la BH realizará una nueva edición del torneo de fútbol infantil Ben Hur 2021. Tras un 2020 donde no se pudo llevar adelante la tradicional competencia, el próximo fin de semana largo de noviembre, el Lobo realizará el 30º torneo.Para esta edición, el certamen será competitivo para las categorías, 2009 y 2010. Mientras que en la modalidad encuentro participarán las categorías, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015/16. Los equipos interesados en participar, deberá comunicarse al WhatsApp 3492561585.