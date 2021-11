Se suman representantes para Cali 2021

(Por Darío Gutiérrez). - A tres semanas del comienzo de los I Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, en Colombia, el deporte de nuestra ciudad puede sentirse reconfortado por la participación que tendrá dentro de la delegación argentina.

Tomás Mondino fue confirmado este miércoles para integrar la selección de atletismo. Dentro de la especificación de pruebas, fue incluido en los 100 metros llanos y la posta 4×100. Un total de veintiocho atletas, once mujeres y diecisiete varones conformarán el representativo, que en gran parte está desarrollando actualmente una última concentración en San Juan.

Cabe mencionar que originalmente Tomy y otros chicos no tenían previsto participar porque por ranking Panamericano iban a quedar afuera del torneo (en Atletismo es hasta Sub 23), pero la baja de Canadá y Estados Unidos liberó cupos. Así Argentina podrá ir con un equipo más numeroso y el doble campeón sudamericano U18 y U20 tendrá la chance de sumar nuevas satisfacciones internacionales. A priori, existe una buena expectativa de que la posta pueda tener una buena performance, siendo los restantes integrantes los atletas de la FAM, Franco Florio y Bautista Diamante, y el mendocino Agustín Pinti.



GIMNASIA, CICLISMO Y

POSIBLEMENTE BASQUET

Recordemos que la primera confirmación para nuestro deporte hacia Cali fue la de Magdalena Gaido, gimnasta de CREAR Club. La lehmense, de 15 años, será una de las cuatro integrantes de la representación nacional en esta disciplina, significando una oportunidad histórica para este deporte en nuestra ciudad de contar con participación internacional.

Posteriormente se dio a conocer a los representantes del ciclismo, disciplina que sumará otra vez nombres y apellidos de nuestra ciudad con la celeste y blanca. El Club Ciclista de Rafaela marcará presencia en este equipo nacional por Yoel Vargas en el equipo masculino y por Natalia Vera en el de damas, además del entrenador Daniel Capella en el cuerpo técnico.

Para "Coto", esta convocatoria es una de las más importantes luego de haber sido parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y una gran chance de cara al futuro, mientras que en el caso de la santiagueña que lleva varios años en la ciudad la confirmación de su gran momento, más allá de la reciente frustración por no haber sido llevada al Mundial de Pista que se hizo en Francia, pese a estar clasificada, debido a motivos económicos.

En cuanto al básquet también está la firme expectativa de que se sume Candela Gentinetta, haciendo la salvedad que la disciplina para la cita colombiana será el 3x3. La jugadora surgida en Ben Hur y hoy figura del líder Berazategui de la Liga Nacional Femenina (ha sumado cinco dobles dobles en otras tantas fechas disputadas) podría ser confirmada por la CABB en las próximas horas. Los equipos femenino y masculino de esta disciplina tendrán previamente la AmeriCup en Miami, donde sí está confirmada la presencia de la rafaelina.

Más de 3,800 atletas de entre 14 y 23 años pertenecientes a los 41 países del continente americano llegarán a Cali para competir en 39 disciplinas. Los medallistas de oro individuales le otorgarán a su país un lugar garantizado en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, sin dudas una excelente motivación.