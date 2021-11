A horas de la Liga Provincial

Ben Hur tiene todo listo para su estreno en la Liga Provincial de Básquetbol. En la semana de inicio del certamen incorporó un ala-pivot para reforzar el equipo que paralelamente afronta el torneo Oficial de la ARB. Se trata de Facundo Ortiz, proveniente de Libertad de Sunchales y que anteriormente también vistiera la camiseta de Unión en la misma ciudad, y pasara por Rivadavia Juniors de Santa Fe. Junto a Facundo Chiabotto han sido las incorporaciones del elenco dirigido por Andrés Mandrille.

Recordemos que la BH integrará la Zona B Región Centro Sur, visitando en la primera fecha este viernes a Olimpia de Venado Tuerto. En tanto, Unión de Sunchales -el otro representante de la ARB en la competencia- arrancará visitando a Argentino de Firmat.

Este jueves a las 21.30 en Sastre, el local Atlético ante Trebolense jugarán el partido inaugural. Es por la misma zona de la BH, donde el viernes jugarán además Gimnasia de Santa Fe y Firmat F.C.



CLASICO PARA LIBERTAD

Libertad superó 68 – 61 a Unión en el clásico sunchalense en la noche del martes. Fue el juego inicial de la sexta fecha del Torneo Oficial de Primera División de la ARB. Augusto Barbieri fue el goleador de los Tigres con 24 puntos, mientras el interminable Mariano Ceruti anotó 19 unidades en casi 35 minutos jugados.

La fecha continuará este jueves, a las 21.30 en el Lucio Casarín, con Atlético vs. Peñarol; el viernes a las 21,30 lo harán Independiente vs. 9 de Julio; y el domingo a las 20,30 Argentino Quilmes vs. Sportivo Ben Hur.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Libertad 11 puntos; Ben Hur, Quilmes y Unión 9; Independiente y Atlético 6, Peñarol y 9 de Julio 5.



SELECCION U17 DEFINIDA

El seleccionado U17 masculino de la Asociación Rafaelina jugará el fin de semana el Final Four por el título provincial en Venado Tuerto. El elenco dirigido por Matías Rojas, con Juan Andornino y Oscar Vegetti como asistentes, viajará el sábado al mediodía desde el Club 9 de Julio.

En relación al equipo que logró la clasificación ante Santa Fe en la instancia inicial habrá un cambio. El cuerpo técnico incluyó a Maximiliano Gallo, de Ben Hur, y no estará Luigi Marelli, de Independiente. Este es el detalle del plantel:

9 de Julio: Chiavassa Agustín, Grana Máximo y Bernasconi Federico.

Atlético: Cantalejo Francisco, Gribaudo Mateo y Vigo Gonzalo.

Ben Hur: Gallo Maximiliano. Independiente: Zaffetti Ignacio.

Libertad: Chiaraviglio Nicolás y Rodríguez Ulises. Unión: Fux Sebastián y Theiler Lucas.

Noroeste, Venado Tuerto y Cañada de Gómez serán los otros animadores del torneo.



RIVALES EN SEGUNDA FASE

Los cuatro clubes de la ARB que avanzaron tras la primera ronda del Federativo U17 de clubes tienen rivales para la segunda etapa, a disputarse el 21 de noviembre: Libertad de Sunchales jugará ante Almagro de Esperanza (sede) y Unión de Santo Tomé; Independiente de Rafaela ante El Quillá de Santa Fe y Rivadavia Juniors; Atlético de Rafaela lo hará con Unión de Sunchales y Cacu de Ceres (sede).



GANO SAN LORENZO

El pentacampeón de la Liga Nacional, San Lorenzo, pese a estar diezmado estructuralmente respecto de la temporada anterior, mostró sus credenciales el martes como visitante ante el debutante Riachuelo, al que superó por 86 a 78, en el arranque de la edición 2021-2022 del certamen, en el moderno Súperdomo La Rioja, poblado por más de 6.000 espectadores. Lucas Pérez fue el goleador en el Santo con 18, mientras que Eric Flor sumó 17 puntos en el conjunto riojano.