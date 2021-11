Indianapolis y el fervor por las "500"

POR VICTOR HUGO FUX



El ritmo, se percibe claramente, se acelera de manera casi vertiginosa en una comunidad que se transforma en vísperas del último domingo de mayo. Como sucede todos los años, en la previa del acontecimiento deportivo más convocante del planeta: las "500 Millas de Indianapolis".

La capital del estado de Indiana, con una población estable de poco más de ochocientas mil personas, durante esos días crece hasta un nivel casi imposible de precisar.

Aficionados de diferentes rincones de este bien llamado "Coloso del Norte" se instalan desde por lo menos un par de semanas antes para disfrutar de una fiesta popular incomparable.

Claro, también se puede observar, transitando por las amplias y ordenadas calles de Indianapolis, a ciudadanos de diferentes países que llegan a esta "Capital Mundial de la Velocidad" para asistir a un espectáculo fascinante.

Los norteamericanos no dejan margen para la duda cuando expresan que la Indy 500 es "la carrera más famosa del calendario internacional". Los analistas, reconocen que esa definición está muy cercana a la realidad, pero mencionan en un plano similar a otros dos clásicos del automovilismo: el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 24 Horas de Le Mans.

Los tres eventos son particularmente atractivos y la relevancia que han adquirido cada una de esas programaciones a través de varias décadas, eximen de cualquier tipo de especulaciones sobre cuál es el más prestigioso.

La Indy 500, no obstante, puede exhibir, con legítimo orgullo, un privilegio que nadie se atrevería a discutir: su impresionante convocatoria. Históricamente, una multitud que supera la barrera de las cuatrocientas mil almas, refleja con absoluta certeza todo lo que es capaz de generar esta competencia, que se desarrolla en un escenario de poco más de cuatro kilómetros, que deberá recorrerse en 200 ocasiones para completar los 804 kilómetros de una exigencia tremenda para hombres y máquinas.

Los promedios que se alcanzan en las tandas clasificatorias y que han superado en los últimos años la barrera de los 370 kilómetros, aparecen como marcas escalofriantes, aún para los fanáticos del deporte motor.

Esa velocidad, claro, debe aceptarse como uno de los factores determinantes a la hora de adquirir un ticket. Las ubicaciones, por si hiciese falta aclararlo, salen a la venta al día siguiente de finalizada la carrera... por supuesto, para la edición del año próximo.

En este punto, es imprescindible rescatar un aspecto relacionado puntualmente con los valores de las entradas. Decirles, simplemente, que no han variado durante muchos años, es una verdad incontrastable, que refleja, claro está, las escasas variables de la inflación en aquel país.

Los 33 protagonistas de la Indy 500 antes de la puesta en una edición cualquiera, a lo largo de los 110 años de historia, van por la gloria el último domingo de mayo... y también, como es lógico imaginar, por una recompensa superior a los dos millones de dólares.

Una de las visitas obligadas, debe programarse al Hall de la Fama, el espectacular museo del Indianápolis Motor Speedway en el que se exhiben la mayoría de los autos ganadores de esa icónica competencia, entre los que ocupa un lugar destacado el Colt Ford con el que Al Unser venció en las 300 Indy de Rafaela, el 28 de febrero de 1971, la misma temporada que ganó la carrera americana.

Trofeos, piezas de colección, material fotográfico se despliegan en una escenografía cautivante. Y, por qué no, teniendo a la fortuna como aliada, cruzarse en alguno de los pasillos a figuras legendarias como Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Anthony Foyt o el mismísimo Al Unser Sr.

El clima de la Indy 500 se respira a cada paso. En el hotel, en las calles, en los campings ordenadamente distribuidos en las adyacencias del circuito.

Treinta y tres pilotos, cada año, intentan ganarse un lugar en el cuadro de honor y grabar su imagen en el trofeo Borg Warner, uno de los más codiciados en el universo deportivo.

Pero la ciudad, si bien es reconocida internacionalmente por su emblemática competencia automovilística, también se distingue por su nivel cultural, para muchos uno de los más elevados de Estados Unidos, por la cantidad y el bien ganado prestigio de sus Universidades.