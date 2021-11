El oficialismo cerrará su campaña en Merlo

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezará el próximo sábado el acto de cierre de la campaña nacional del Frente de Todos en el partido bonaerense de Merlo, de cara a la elección general del próximo 14 de noviembre, a donde asistirán los distintos sectores que integran la coalición gobernante.

Así lo indicaron a NA fuentes de Casa Rosada, que precisaron que la actividad, con horario a confirmar, contará con la participación de los gobernadores del PJ y dirigentes que integran el espacio.

En ese marco, explicaron que el cierre anticipado permitirá a los candidatos que puedan terminar la campaña del modo que consideren más apropiado.

La decisión va en línea con lo que el Gobierno nacional decidió luego de la derrota en las PASO, que tiene que ver con la regionalización de las campañas.

En tanto, la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner resulta un enigma que se resolverá en las horas previas a la actividad, aunque fuentes oficiales afirmaron a NA que la ex mandataria "por supuesto que fue invitada".

El oficialismo ultima los detalles del acto a horas de que el Presidente regresó de su gira por Europa, donde participó de la Cumbre de líderes del G20 en la ciudad italiana de Roma, y de la Cumbre de Líderes Mundiales sobre el Cambio Climático en Glasgow.

Con el objetivo de dar vuelta el resultado adverso que tuvo el Frente de Todos en las PASO, el Ejecutivo nacional trabajó "muchísimo en la primera y tercera sección electoral" de la provincia de Bueno Aires.

"Trabajamos mucho en esas secciones, tenemos que dar vuelta el resultado en la provincia de Buenos Aires. Es necesario ganar en territorio bonaerense, porque es la madre de las batallas ", dijeron fuentes partidarias a Noticias Argentinas.

Según confiaron a NA altas fuentes del Gobierno nacional, "no hay posibilidades" de que se vuelva a generar una crisis interna en el Frente de Todos en caso de que el Gobierno no logre revertir el resultado de las PASO.