Manzur presidió una reunión de Gabinete

BUENOS AIRES, 4 (NA). - A solamente 10 días de las elecciones generales del 14 de noviembre, el jefe de Gabinete Juan Manzur convocó ayer a una reunión de Gabinete con la intención de realizar un seguimiento minucioso de cada cartera y terminar de detallar aspectos de la campaña.Fiel a su estilo, con el reloj marcando las 06:55, el ex gobernador de Tucumán arribó a Casa Rosada con el objetivo de dar inicio al encuentro convocado para las 07:30 en el Salón Eva Perón.El mismo, que comenzó a las 07:38, se extendió durante dos horas y media, y tuvo como intención analizar los "avances de las políticas implementadas y reafirmar los objetivos de gestión".El mandatario nacional, quien se encontraba en la Quinta de Olivos, no participó de la reunión dado que regresó al país pasadas las 06:00, tras su gira por Roma y Glasgow.Tampoco lo hicieron los ministros que lo acompañaron en Europa: de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Ambiente y Desarrollo, Juan Cabandié.Por su parte, el canciller Santiago Cafiero llegó a Casa de Gobierno para participar del encuentro, una hora y veinte después de haber aterrizado junto a la comitiva.Al finalizar el encuentro, Cafiero aseguró que los titulares de las carteras brindaron un detalle del trabajado llevado a cabo, con la perspectiva de trazar una agenda común para "determinar los pasos a seguir" en la perspectiva de "ir resolviendo los problemas que tiene nuestro país vinculados al empleo, a cómo llegar a fin de mes y a la generación de oportunidades".Por otro lado, destacó que Manzur "alentó" la conformación de una mesa de articulación entre el Ministerio de Salud, el PAMI y la Secretaría de Comercio Interior para realizar un diagnóstico sobre el aumento de los precios de los medicamentos, los que calificó de "desmedidos"."El aumento de los precios de los medicamentos es algo que ocupa al Gobierno, como otros bienes y servicios que también han tenido aumento, y la Secretaría de Comercio no tiene más que alertar, prender las alarmas y trabajar sobre eso", sostuvo Cafiero.De cara a las elecciones del 14 de noviembre, el ex jefe de Gabinete manifestó que, a pedido del Presidente, se trabaja en "dejar todo en la cancha, en caminar lado a lado con nuestros candidatos", y destacó que el Frente de Todos "es la fuerza política que puede revertir esta situación", marcada por la pandemia y por "la crisis generada durante el Gobierno anterior".Se trató del tercer encuentro interministerial a partir de la llegada de Manzur a la Jefatura de Gabinete.El primero se realizó a pocos días de su nombramiento, el 23 de septiembre, en tanto que el segundo fue encabezado por el Presidente el 7 de octubre.Con las miras puestas en Córdoba, tras la reunión de gabinete, Manzur junto a varios de los funcionarios de gobierno participaron de un encuentro con más de 150 intendentes, jefes comunales y concejales de esa provincia, en el CCK.