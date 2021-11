Se vota la nueva Ordenanza sobre la presentación del informe de gestión

A las 9 de hoy, dará inicio la sesión ordinaria del Concejo Municipal, donde se votarán los proyectos que recibieron despacho el lunes en la reunión de comisión. Entre las iniciativas que se destacan, está el tratamiento de la nueva Ordenanza sobre la presentación del informe de gestión por parte de Jefatura de Gabinete, que llega al recinto con amplio consenso y con el claro objetivo de lograr que el nuevo mecanismo sea más ágil y eficaz, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo.

Se pretende incorporar al artículo 6 de la Ordenanza N° 4778 el inciso 12), el que quedará redactado de la siguiente manera: Concurrir a reunión informativa ante el Concejo Municipal en la última semana del mes de Mayo y la última de Octubre para informar sobre el avance de los programas municipales que estime conveniente.

En tanto, previo a la reunión y con una anticipación no inferior a siete días hábiles, el Jefe o Jefa de Gabinete, hará llegar a cada uno de los concejales, a través del Presidente del Concejo Municipal, un informe por escrito sobre el avance de los programas municipales. Asimismo, los ediles presentarán, a través de la Presidencia del Concejo Municipal, en el término de dos días hábiles, contados a partir de la recepción del temario, un pliego de preguntas conteniendo los requerimientos, informes y ampliaciones que consideren oportunos, todos los cuales serán evacuados en la reunión informativa y podrán hacer referencia también a otras temáticas ajenas al informe que debe presentar el funcionario.

Por otra parte, en el artículo 3 de la nueva Ordenanza, se incluye una cláusula transitoria, que establece que la reunión informativa del mes de Octubre será postergada a la última semana de Noviembre en virtud de la modificación llevada a cabo sobre la Ordenanza 4946.



OTROS TEMAS

Este jueves demás, se votará el proyecto en el que se solicita que el Municipio transforme el programa de asistencia alimentaria que lleva adelante en nuestra ciudad, mediante la entrega directa de alimentos, en un sistema de aportes mediante la tan utilizada “Billetera Santa Fe”.

También se votan dos Minutas de Comunicación presentadas por el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, donde se propone en una de ellas, construir un humedal urbano en el suelo no urbanizable emplazado entre los barrios 17 de Octubre e Ilolay, que es atravesado por el Canal Sur y es utilizado como laguna de retardo, introduciendo 40 árboles, 60 arbustos y 30 herbáceas. La otra Minuta, propone promover un corredor biológico, en donde se puedan introducir 700 árboles, 500 arbustos y 800 herbáceas en el corredor que corresponde al sector de la antigua vía del Ferrocarril Gral. Belgrano, adyacente a la calle Joaquín V. González, desde Av. Santa Fe hasta calle Padre Normando Corti, proyectando a mediano y largo plazo un parque urbano de gran tamaño con formato de corredor biológico denominado “Parque Joaquín V. González”.

Otro de los proyectos que se votará esta mañana, es el referido a la prórroga del plazo de vigencia dispuesto por la Ordenanza Nº 5.182 vinculada a la compra directa (T.O. Con Ord. Nº 5.209, 5.234, 5.264, 5.294 y 5.312), en iguales términos y condiciones hasta el 31 de diciembre de 2021.