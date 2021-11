Vecinos y comerciantes de barrio Italia expusieron planteos ante los concejales

Durante la mañana de este jueves, en el sexto piso del palacio municipal, donde se encuentra el Concejo Municipal, se llevó a cabo una reunión entre los concejales y vecinos y comerciantes del barrio Italia, entre los que estuvieron: Andrés Salas, Fiorella Destefani, Emanuel Torres, Dora Falcioni, Rubén Simonelli y Jorge Alencar.

“Pedimos una reunión con ustedes para ser escuchados y tener también asesoramiento y punto de vista de parte de ustedes y porque estamos totalmente indignados de que salgan a hablar a los medios, que salgan a hacer publicaciones de que hablan con los vecinos, que hablan con los comerciantes; dicen siempre que están en el barrio, que se mueven, que consultan y eso no es así. Nosotros nacimos, crecimos y nos criamos en el barrio Italia; nadie pasó por nuestras casas; nadie pasó por nuestros comercios; yendo a Avenida Italia y pasando casa por casa. Nadie pasó por el interior del barrio preguntado por esta situación de la Av. Italia. Creo que lo que está faltando por parte de los políticos, es el diálogo con los vecinos, porque están tomando medidas, que a todos los que somos vecinos del barrio Italia y vecinos de los otros barrios también, que los compromete la Av. Italia, están de acuerdo en que la Av. siga con la doble circulación. Hemos tomado la medida de juntar firmas durante 24 horas y juntamos 900 firmas”, explicó uno de los presentes.

El grupo participante del encuentro, dejó en claro que vino a hablar en nombre de los vecinos con “la sinceridad del vecino, de la sinceridad de los ciudadanos de Rafaela, porque ya escuchamos muchos comentarios que no son acordes a lo que queremos los vecinos, los comerciantes y la gente de otros barrios”.

El concejal Leonardo Viotti, pidió hacer uso de la palabra, ya que se sintió aludido por alguno de los comentarios formulados por los vecinos y dijo: “Cerca del lugar vive mi familia y constantemente voy y vengo por el lugar, fui criado en la zona. Realmente como estaba antes Av. Italia no se podía mantener; claramente había que realizar una intervención. La intervención que realizaron, basta con ir al lugar para darse cuenta de que no es la correcta. No sé cuál es la correcta, lo dije ayer en declaraciones en una radio, no soy técnico. Nosotros para tomar decisiones acá, acerca de todo lo que trata el Concejo, nos basamos en posturas técnicas, de quienes estudiaron para eso y muchas veces votamos proyectos en base a lo que los técnicos nos dicen”, apuntó.

El edil, contó que “ese proyecto pasó por el Concejo y nos decían que iba a ser la solución, y puede pasar como cualquier acción o política, que cuando la vemos sobre la marcha nos damos cuenta que no funciona”, indicó; a su vez, contó una experiencia propia al pasar por el lugar a los pocos días de inaugurada la obra.

“Yo veo que hay gente que opina una cosa y gente que opina otra, pero al igual que la opinión que podemos tener nosotros, no son opiniones técnicas; por ahí la opinión que yo puedo tener es desde la intuición o desde lo que puedo observar como un vecino normal o por lo hablado con los distintos actores, pero no deja de ser una opinión más. Para mí, desde mi perspectiva, organizar a ese lugar desde una sola mano iba a ser mejor, porque los vecinos iban a poder estacionar de una mejor manera y eso les iba a sumar a los comerciantes. Siempre aclaré que mi posición no era técnica”, expresó Viotti.

Una de las vecinas presentes en el recinto, replicó que “hace un año que venimos con este tema; nosotros vimos lo que era correcto según nuestra visión y punto de vista; somos la gentes que vivimos, transitamos y caminamos el barrio constantemente, hora ahora y día a día. Se había firmado un acuerdo que nunca nos dieron, es decir que no tenemos aval porque no nos dieron un documento. Lo que habíamos propuesto, era semáforo en Jaime Ferré y Av. Italia; sendas peatonales visibles; reductores de velocidad y la velocidad a 30; Av. de doble mano, porque nos prometieron un paseo comercial a cielo abierto. Dársenas querían ellos porque quedaban lindas, pero no tenían que ser de las medidas que eran; tenían que ser mucho más chicas. Eso es por lo que estamos peleando, No somos vecinos contra comerciantes. Exigimos al municipio que cumpla lo que se pactó”, dijo de manera enfática.

Y remarcó: “Cuando nos cancelaron una reunión la semana pasada, nosotros nos vinimos a manifestar y nos dijeron que estaba todo pedido. Hace un año que está todo pedido y hoy nos volvemos a encontrar peleando por lo mismo”. Y Fiorella le retrucó a Viotti: “El tecnicismo, y te hablo porque te escuchamos todos en la radio, es búsqueda de información y yo pregunté si alguien te había visto por el barrio o si alguien te había hablado y nadie te vio; más allá de esto no es la idea atacarte, pero estamos cansados”, puntualizó.

Finalmente, desde el Concejo Municipal se explicó las facultades del Órgano Legislativo y Germán Bottero como presidente del mismo aclaró que el proyecto de intervención en Av. Italia nunca se votó de manera específica, refiriéndose a la modificación en el sentido de circulación. Asimismo, los concejales presentes, asumieron el compromiso de monitorear la situación y la propuesta concreta del Ejecutivo hacia los vecinos. A su vez, plantearon la alternativa de generar una mesa de diálogo entre todos los actores involucrados.