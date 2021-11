Cuarto día sin casos

Por cuarta jornada consecutiva, este miércoles no se reportaron nuevos casos de coronavirus en Rafaela, de acuerdo al reporte diario difundido habitualmente por la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud. Así, la ciudad sigue con sus 14.855 contagios acumulados desde el inicio de la pandemia. Además, continúan bajando los activos, que son 16 hasta el día de hoy, como así también los aislados, donde suman 41, mientras que los recuperados ya son 14.519. En tanto, por 55º día consecutivo no se reportaron fallecimientos en nuestro medio, que contabiliza 320 decesos. Igualmente, el Hospital "Jaime Ferré" continúa sin registrar pacientes Covid-19 positivos internados.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 39 positivos de Covid-19 en el territorio santafesino, que suma 470.494, y notificó, luego de 6 días, la muerte de 1 persona para un total de 8.612 víctimas fatales. Rosario registró 21 infectados, la ciudad de Santa Fe 5, Carlos Pellegrini y Sastre 2 y Laguna Paiva 1, entre otras localidades. En la provincia hay 728 pacientes activos, 461.154 son los recuperados y ya fueron aplicadas 5.109.592 vacunas de las 5.419.560 dosis que recibió Santa Fe.



LLEGARON 27.500 VACUNAS

La Dirección Regional de Salud informó ayer que durante la mañana se recibieron 27.500 nuevas dosis de vacunas Sinopharm para darle continuidad al exitoso plan de vacunación contra el Covid-19. Las mismas fueron distribuidas de la siguiente manera: Rafaela, 4.500 dosis; Ceres, San Guillermo y Tostado 1.250, entre los principales efectores de la zona, y 8.000 fueron destinadas a localidades que no cuentan con freezer.