Rafaela fue seleccionada para el programa MUNA de Unicef

Este miércoles, en el salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador Omar Perotti y Luisa Brumana, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país, presentaron el Programa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA), al cual adhirieron los municipios de Rafaela, Reconquista, Tostado, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto los que, a través de esta iniciativa, accederán a un sistema de incentivos y una estrategia de trabajo para fortalecer la gestión de las políticas dirigidas a infancias.El objetivo es fortalecer las capacidades de gestión, ofrecer asistencia técnica y acompañamiento para que las administraciones públicas locales realicen autodiagnósticos, diseñen, implementen y monitoreen planes de acción integrales, participativos y con enfoque de derechos. De la presentación, participaron además, el Ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; la Ministra de Educación, Adriana Canteros; la Ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena; los intendentes de Rafaela, Luis Castellano; de Rosario, Pablo Javkin; de Santa Fe, Emilio Jatón; de Reconquista, Enrique Vallejos; y de Tostado, Enrique Mualen.En la oportunidad, Perotti destacó el “deseo de que UNICEF siga profundizando su presencia en la provincia”, y “poder aprovechar al máximo los aciertos y también los errores de otros programas”. En este sentido, señaló que “ir al territorio es un enfoque clave. Seguramente con las situaciones que podamos coordinar, tendremos insumos para mejorar el aprovechamiento de los recursos y los programas exitosos”, señaló el gobernador. Y agregó: “La satisfacción de la coordinación de los equipos y el querer vincular rápidamente las experiencias positivas de UNICEF en el mundo y, particularmente, en la Argentina con nuestro territorio para poder darle a nuestros niños, niñas y adolescentes el mejor acompañamiento en el futuro”, dijo Perotti, para luego agradecerle a la representante de UNICEF en Argentina por la jornada de trabajo y el inicio de actividades en común en los próximos años.ORGULLOEl intendente Luis Castellano comentó: “Estamos orgullosos de haber sido una de las ciudades elegidas por Unicef y el Gobierno de la Provincia para poder ser parte del programa. Esto se debe también a un trabajo que se viene realizando junto a una red de instituciones en la ciudad que se ocupan de la niñez, adolescencia y familia, como son los clubes, escuelas, organizaciones no gubernamentales, iglesias, entre otras. Y, además, haber trabajado coordinadamente todas las áreas del Estado municipal, provincial y en algunos caso, Nacional”. “Esta articulación que venimos haciendo nos da una base de sustentación para poder aplicar este programa que nos va a permitir trabajar con Unicef,el futuro de muchos adolescentes, sobre todo los que por consecuencia de la pandemia, vieron agravadas sus expectativas y sus posibilidades de futuro en el tema educativo, deportivo, empleo. Nos sentimos orgullosos de haber sido uno de los municipios elegidos y que la provincia de Santa Fe haya sido elegida por Unicef”; cerró.SUMAR MIRADASPor su parte, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, manifestó: “Estamos muy ilusionados de que Rafaela haya sido seleccionada dentro de las cinco ciudades de la provincia, que va a poder presentar nuestro diagnóstico como ciudad en cuanto al trabajo que venimos haciendo respecto a niñez y adolescencia, y presentar un proyecto que vamos a evaluar junto a todas las partes que forman la Unidad Ejecutora de Infancias y Adolescencias para presentar en Unicef”. “Son muchas líneas de acciones que podemos trabajar, como educación, ambiente, salud, discapacidad, género, y para nosotros es un nuevo camino que se abre, sobre todo por la importancia que se le da desde el área a la niñez y adolescencia. Poder presentar un proyecto que sea exclusivo para Rafaela, no solo para el municipio, sino para la red de infancias que participan muchas instituciones de la ciudad y es un dato importantísimo”. “Es un trabajo a largo plazo, un proceso hasta el 2025. Y sabemos que nos espera un largo camino por recorrer con este trabajo que vamos a presentar en Unicef”; agregó. “Es que esta convocatoria viene a apoyar y a darle un envión a todo lo que venimos haciendo en relación a todas las políticas públicas de infancias y juventudes donde vamos a contar no solo con capacitaciones, sino con recursos que puedan fortalecer todas las acciones que venimos diseñando, a pesar de la pandemia y las cuestiones focalizadas en la salud”. “En pocos días arranca una capacitación de Unicef para los municipios seleccionados para abordar el proyecto y el plan de acción de este proceso. Tiene que ver con la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, algo que ya venimos trabajando”; concluyó Villafañe.