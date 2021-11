“Gobernar es mucho más que un slogan”

La diputada santafesina y candidata a senadora nacional por el FAP, Clara García, estuvo ayer en Rafaela acompañada por el diputado provincial Pablo Pinotti, los candidatos a concejales por Rafaela, Carla Boidi y Matías Martínez Sella y el actual concejal del FPCyS, Lisandro Mársico.

García, brindó una conferencia de prensa en el local partidario del PDP, en donde expresó: “Qué bueno siempre venir a Rafaela, a esta ciudad tan pujante, orgullosa de sí misma. Creo que es tan importante que la gente sienta su identidad, sus raíces y Rafaela la tiene y la proyecta. Estoy segura que en esta lista de jóvenes políticos y políticos de Rafaela, está el futuro. Está el presente y está el futuro, porque se han preparado; porque tienen una mirada de la buena política, a la cual le pedimos a gente que el 14 de noviembre, primero saque fuerzas y vote. Todos vayamos a votar, porque la democracia nos ha costado conseguirla y hay que cuidarla; y que sienta que no está atrapada en dos extremos, en un blanco o negro. Sienta que aquí está el Frente Progresista que tiene orgullo de la manera de hacer política; de lo que hicimos y de como lo hicimos; de haberlo hecho con transparencia; de haberlo hecho con equipos de trabajo y saber de la gestión”.

“Llevando la voz de Santa Fe a la nación, con Mónica Fein encabezando la lista de diputados y diputadas y en mi caso encabezando la lista al Senado Nacional. Nos hemos preparado para esto”, dijo la candidata.

Al ser consultada por el conflicto docente en la provincia y como el actual gobierno lleva adelante su gestión, la legisladora santafesina dijo: “La verdad que este gobierno, lamentablemente ha tirado para atrás algunos valores que entendíamos para siempre; ayer circulaba un video que grabó Miguel el 1° de diciembre del 2019 cuando se estaba yendo y nombraba varias cosas y decía son para siempre. Yo lamento que en tan poco tiempo este gobierno las haya pulverizado. Estamos hablando de maestras y maestros, de profesores, y lo primero que ha hecho es incumplir la paritaria. Además estamos hablando de quienes han sostenido este período de pandemia, en el cual el gobierno soltó la mano; once de la noche con un comunicado explicaba que iba a pasar al día siguiente; sin planes educativos innovadores ante la pandemia, sin osadía, sin construcción casi de nuevas escuelas, con un presupuesto acotadísimo. Gobernar es mucho más que un slogan y que la educación lo merece todo porque es el futuro de nuestros niños y niñas”.



FUERTES CRÍTICAS SOBRE

LA GESTIÓN EN SEGURIDAD

Sobre la problemática de la seguridad, García apuntó: “Lamento que el intendente que era tan activo reclamando a la provincia hace algunos años, no se lo escuche y no se vea en agenda, una temática tan dramática, que no debió haber formado parte de la campaña electoral cuando ganó este gobernador y que ojalá no formara parte de la campaña ahora, porque hace a una cuestión preocupante, dramática de la calidad de vida de la gente. Estaba claro que con una frase hecha, una frase convocante como pretendía ser ese contrato social de la paz y el orden, con solo eso no se solucionaba, pero peor aún si se interrumpía todo aquello que venía en camino de solución, para una problemática muy compleja, muy seria”. “Asume Perotti y da de baja el Ministerio de Justicia y en dos años no manda un solo pliego de fiscales, que son los que llevan adelante en los juicios penales llevan adelante la acusación para justamente dar justicia, vaya pata de la inseguridad que se dejó de lado. Se dejó de invertir en las fuerzas de seguridad, en la policía; me habrán escuchado decir un dato que obviamente nadie pudo desdecir porque es correcto y está sacado de la página web de la provincia: este año el gobernador tenía para invertir 9.900 millones de pesos en seguridad y de eso solo invirtió 650. Es decir, solo 7 pesos de cada 100; vaya desinversión y falta de rumbo, a una fuerza como la policía que necesita verticalismo y control político seguro”, subrayó la candidata a senadora nacional del FAP.