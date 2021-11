La CGT Rafaela expresó su apoyo a los candidatos del Frente de Todos

Durante la mañana de este miércoles, en el local de calle Arenales 637, la CGT Rafaela llevó a cabo una conferencia de prensa con el objetivo de expresar su total apoyo a los postulantes por el Frente de Todos de cara a las próximas elecciones generales, tanto para las listas para el Concejo como para el Congreso, además de las gestiones del presidente Alberto Fernández, del gobernador Omar Perotti y del intendente Luis Castellano, además se presentar un documento.

Encabezaron el encuentro, entre otras autoridades, Roberto Oesquer, actual secretario de la entidad, y Marcelo Lombardo, secretario general de SOIVA Rafaela, quienes dieron a conocer sus posturas. En primer término, Oesquer manifestó que "con este documento, y como representante de los trabajadores, es que estamos preocupados con lo que está planteando la oposición. Queremos hacerles llegar a todos ellos la situación que se esta viviendo y el proceso que se avecina. Entendemos que hay una postura de la oposición de ir por leyes que no benefician a los trabajadores y es algo que nos preocupa, la eliminación de las indemnizaciones y ampliar la reforma laboral, por ejemplo. Se trata de un prejuicio muy grande que se le quiere hacer al trabajador. Es por eso que llamamos a los trabajadores, a través de este documento, a votar en defensa de sus intereses. Uno puede dar ejemplos permanentes con esta ley. Con De la Rúa y Cavallo, en el caso de la UOM quebró, terminando con 60 mil afiliados. Luego, con esta misma ley, bajo el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, la UOM se recuperó y llegó a tener 250 mil afiliados. Y con esta misma ley, desde que asumió Macri, desde el 2015 al 2019, se bajó a 180 mil afiliados. Y si seguimos con este gobierno, como se detalló en el documento, en una etapa de pandemia y de dificultades de todo tipo, se llegó a 200 mil afiliados, y concretamente en la ciudad de Rafaela, se crearon 500 puestos de trabajo. El único partido que puede resguardar los intereses de los trabajadores y que no se produzcan estos atropellos que se quieren plantear envalentonados por resultados electorales, es el peronismo. Por eso pedimos el apoyo a los candidatos del peronismo para votar el defensa propia de los intereses de los trabajadores".

Mientras que a continuación, Lombardo manifestó, entre otras declaraciones, que "está claramente a la vista que el gobierno de los Kirchner como el de Alberto han apuntado a poner como centro de sus decisiones políticas y la actividad productiva al trabajo para que dicha actividad pueda sostenerse y pueda ir creciendo a pesar de las dificultades".



ESTAMOS DEL LADO DEL

MODELO QUE AMPLÍA DERECHOS

Con respecto al documento presentado, el mismo menciona que "estas próximas elecciones del 14 de noviembre se presentan como un verdadero punto de inflexión: el país entero debe expresarse en las urnas y elegir por dos modelos de país diferentes y contrapuestos. El 10 de diciembre de 2019, el pueblo argentino determinó el final de un ciclo político en el que el gobierno Nacional en manos de Mauricio Macri y su espacio político, Cambiemos, eligió trabajar en favor de las grandes corporaciones económicas y sus intereses particulares cuyas desastrosas consecuencias fueron un exorbitante nivel de endeudamiento externo asociado a la especulación financiera, que impactó negativamente en la productividad, el desarrollo y la soberanía de nuestro país. Su llegada al poder, estuvo basada en un inescrupuloso manejo mediático con un discurso caracterizado por falsas promesas: las de sostener los logros y los derechos obtenidos por el gobierno anterior, que, una vez alcanzado el poder, no solo no serían cumplidos, sino que se haría todo lo contrario. Asimismo, el bochornoso incremento de la judicialización de la política, en el cual se incentivaron procesos mundialmente conocidos como Lawfare, que consiste en la utilización del aparato judicial como arma para destruir a la política y a los líderes de oposición. El gobierno de Macri es la expresión más acabada de uso de esta herramienta en toda América Latina". A continuación, agrega que "afortunadamente, el pueblo, alertado por esta sucesión de contradicciones, mentiras y engaños, supo reaccionar a tiempo, y elegir un nuevo signo político a quien confiar el futuro del país. Recién iniciada esta nueva etapa, las autoridades debieron enfrentar uno de los hechos más complejos de la historia mundial, la pandemia del coronavirus COVID 19. No vamos a explayarnos en el comportamiento de la oposición ante esta tragedia, pues los hechos están frescos en nuestras memorias. Lo cierto es que hoy, en pleno proceso electoral, viviendo la sociedad el inicio de una esperanzadora etapa de paulatina reapertura y su consecuente recuperación de actividades, la oposición pretende confundir una vez más al electorado a partir de negar el descalabro económico generado en sus 4 años de gestión, ignorando las profundas dificultades que generó la pandemia e intentando reponer sus viejas y fracasadas recetas, como modelo para modificar la actual realidad". Además, el comunicado manifiesta también que "como se expresó al principio, estamos claramente ante dos modelos de país, uno alineado a los intereses de las grandes corporaciones y blindados por el poder de lobby que éstas ejercen y otro comprometido con los intereses de los trabajadores y los sectores más necesitados, apoyando el trabajo y la producción como herramientas para iniciar el proceso de recuperación económica y social. Los trabajadores somos claros y contundentes: rechazamos enérgicamente el proyecto de eliminación de indemnización por despido en la relación laboral que pretenden imponer los candidatos de “Juntos por el Cambio” Reclamamos al sector empresario, no esconderse detrás de la inasible cadena de producción, ante el empobrecimiento generalizado de todos los asalariados, por efecto de la inflación que desgarra el poder de compra, y asumir la responsabilidad que les cabe. Instamos al Gobierno Nacional a continuar y profundizar la senda de recuperación del aparato productivo nacional, desalentando las políticas de especulación financiera practicada durante los 4 años del gobierno Macrista, que hoy complejiza nuestra realidad y condiciona nuestro futuro".

Por último, la nota finaliza agregando que "apoyamos y acompañamos decididamente la firme decisión de nuestro Presidente de no sumar nuevos impedimentos o postergaciones a la reparación del tejido social, impuestas por FMI, cuando fue éste organismo, quien con total irresponsabilidad e inadmisible complicidad con el gobierno anterior comprometió nuestro presente y nuestro futuro. Asimismo, ante el avance inocultable de obras públicas que dan respuestas a extensos períodos de marcada y manifiesta inacción, el desarrollo y puesta en vigencia de programas direccionados a beneficiar el consumo interno, como Billetera Santa Fe, la aplicación de políticas de apoyo permanente al crecimiento y desarrollo del entramado productivo con un perfil provincial claramente federal, acompañando a cada comunidad de la provincia, como así también la gestión permanente del gobierno local por dotar a nuestra ciudad de la infraestructura necesaria para consolidarse como ciudad productiva y competitiva, y su histórico y permanente trabajo por generar una comunidad equitativa, con igualdad de oportunidades; la CGT Rafaela hace pública su total apoyo a las gestiones de Gobierno de nuestro Presidente Alberto Fernández, nuestro Gobernador Omar Perotti, y de nuestro Intendente Luis Castellano y exhortamos a todos los trabajadores y ciudadanos en general, a votar por los candidatos de la lista “Todos” encabezadas por Marcelo Lewandowski como candidato a Senador nacional, Roberto Mirabella como candidato a Diputado Nacional y Martin Racca como candidato a Concejal de la ciudad de Rafaela, como única garantía de defensa de nuestros derechos y respeto por nuestros intereses, que no son otros que los intereses colectivos del pueblo".