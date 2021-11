Vuelve el Festival Konex de Música Clásica en busca de "nuevos públicos"

BUENOS AIRES, 3 ( Télam). - Con las actuaciones de Camerata Bariloche, Escalandrum, Anda Calabaza, una gala de ballet y la presencia de la propia orquesta del Festival Konex de Música Clásica, entre mañana y el domingo regresará un espacio que el presidente de la fundación promotora del ciclo, Luis Ovsejevich, presenta como aquel que tiene el propósito “de convocar y crear nuevos públicos para el género”.

“El objetivo que persigue el festival es generar una relación virtuosa entre lo clásico y lo popular”, señala Ovsejevich a Télam de cara a la propuesta que tendrá por sede a Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131).

Al respecto, el titular de la Fundación destaca las incorporaciones del sexteto jazzero Escalandrum y del conjunto de teatro y música para las infancias Anda Calabaza en la programación porque “pueden acercar un público que no suele asistir a espacios de música clásica. Así, de la mano de lo popular, convocamos a que las personas se acerquen a lo clásico”.

La sexta edición de este encuentro está dedicado fundamentalmente a Piotr Ilich Tchaikovsky junto a otros grandes compositores rusos como Borodin, Milstein, Mussorgsky, Prokofiev, Rachmaninov, Rimsky-Korsakov, Shostakovich y Stravinsky, tendrá su propia orquesta bajo batuta de Carlos Vieu y su grilla completa y detallada puede consultarse en www.festivalkonex.org.



Télam: ¿Qué significa retomar el Festival para esta sexta edición?



Luis Ovsejevich: Es una gran alegría poder regresar con el festival tras las restricciones que impuso el complejo contexto sanitario durante 2020, hecho que obligó a suspenderlo repentinamente en marzo de ese año. Ahora el público podrá volver a presenciar, en un marco seguro, la ejecución de la música en vivo y esa es una gran noticia porque ninguna ejecución escuchada desde un dispositivo digital, por más alta fidelidad que tenga, reemplaza el hecho de estar en una sala frente a los músicos tocando.



T: ¿En qué se basó la decisión de que este año el foco esté puesto en composiciones de Piotr Ilich Tchaikovsky?



LO: Los motivos fueron dos. El primero tuvo que ver con que, en 2020, se cumplió el centésimo octogésimo aniversario de su nacimiento. Nos parecía una efeméride significativa como para dedicarle la edición. La segunda tiene que ver con el perfil del festival, el cual busca acercar, a nuevos públicos, los compositores clásicos más populares. Así la primera edición fue para grandes compositores en general y las siguientes se dedicaron: la segunda a Mozart, la tercera a Beethoven, la cuarta a Bach, Vivaldi y el Barroco, y la quinta a Chopin y el Romanticismo. Estamos pensando ya en la séptima, dedicada a la Lírica.



T: ¿Qué tiene para decir hoy la música de Tchaikovsky?



LO: Tchaikovsky es un clásico, como lo son los Beatles o Frank Sinatra. En ese sentido, posee una obra que sigue trascendiendo, siendo tocada y utilizada en espacios que no necesariamente tienen que ver con su ámbito de origen. Cuántos dibujos animados o incluso publicidades están musicalizadas con obras de compositores clásicos sin que siquiera lo advirtamos. Son melodías muy atractivas incluso para un oído no acostumbrado al género; también para las generaciones actuales. Por otra parte, a nivel de la danza, la música de su afamada trilogía (“El lago de los cisnes”, “La bella durmiente” y “Cascanueces”), sigue siendo imbatible y el deleite de los bailarines clásicos.