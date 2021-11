Entradas disponibles para funciones del día miércoles

El Festival de Teatro Rafaela 2021, que continúa hasta el domingo 7/11, ofrecerá el día miércoles 3 espectáculos para los cuales hay entradas disponibles. Se trata de Kinematos, obra acrobática para toda la familia con entrada gratuita (pueden adquirirse en boletería de 12:30 a 15:30 o ir unos minutos antes de la función a la Sociedad Rural. No se suspende por lluvia). Carne de consumo personal, que dará dos funciones en La Máscara, a las 20:30 y a las 22:30. Y Un domingo, pieza de circo contemporáneo que se presentará en el Teatro Lasserre a las 21:30.Para ambos espectáculos pueden adquirirse entradas en www.rafaela.gob.ar/festivaldeteatro. Cabe mencionar que las tres obras también ofrecerán funciones con entradas disponibles para el día jueves.Desde Mar del Plata, manoAmano traslada por el mundo su pieza maestra de la precisión, el vértigo y la comedia. Un dúo de acróbatas descansa a seis metros de altura, se alimenta de la tensión más sufriente y está dispuesto a romper cualquier cosa que parezca quieta. Dos cálidos personajes unen simples situaciones utilizando el lenguaje acrobático con humor, dulzura y picardía. La compañía manoAmano no vuela, sabe que jamás lo hará, pero igual lo intenta cada ratito.Carne de consumo personal es un trabajo de autoficción de Jorge Thefs, producido en el marco de la Incubadora de primeras obras del FIBA. Dice su sinopsis: Él era alemán igual que mi apellido, y no danés, los putos de los que siempre estoy resentido son de Palermo, mis xadres son de Junín, provincia de Buenos Aires, y yo soy de la Patagonia. No sé a qué venía esto. ¿Cuánto pesan mis recuerdos? ¿cuantos pixeles tiene mi infancia? ¿cuánto quiero volver a tener 5? ¿Dónde meto mi poesía despechada? ¿Puedo organizar el cúmulo de materiales que soy para que sean útiles?Un domingo es una destacada producción de teatro contemporáneo. Dice su sinopsis: una familia que se propaga en un dudoso lujo, mentalidad medieval, impulsos de sueños americanos y romances torcidos, van de delirios imperiales a comportamientos de animales primitivos. Una tensión reina en este mundo donde todo parece posible. Objetos con vida, cuerpos acrobáticos y contorsionados que proyectan emociones potentes. Un mundo con reglas sociales, psíquicas, inquietantes y ridículas, que nos trasladan de la risa a consternación. Un circo-teatro que contiene a la vez toda la vulgaridad y la gracia del ser.Los domingos a veces son un día de fiesta... ¡y qué fiesta!El Festival de Teatro Rafaela 2021, organizado por la Municipalidad de Rafaela con la cogestión del Instituto Nacional del Teatro y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, continuará hasta el 7 de noviembre inclusive.Quedan entradas disponibles para los siguientes espectáculos para toda la familia: Kinematos, Tierra de Nadie, Frutos del bosque, Sueño y La medicina de Molière.Para público adulto quedan tickets para las siguientes obras: ¡Bailemos? que se acaba el mundo!, Un domingo, Carne de consumo personal, Perdón y Que todas las vaquitas de Argentina griten mu.Las entradas están disponibles en www.rafaela.gob.ar/festivaldeteatro, en tanto las gratuitas pueden retirarse en boletería presencial o asistir directamente unos minutos antes del comienzo de la función a los lugares de realización de las mismas.