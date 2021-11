Las Inferiores de la zona y un nuevo capítulo del torneo Clausura de la B

El fútbol de Inferiores en la zona no se detiene. El último sábado se disputó la cuarta fecha del torneo Clausura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol.Todos los resultados y lo que se le viene a cada elenco.Dep. Aldao 2 (Julián Spahan x 2) – Tiro Federal 0, Dep. Tacural 3 (Matías Castillo, Manuel Velázquez y Kevin Ruiz) – San Isidro 1 (Santiago Aragno), Dep. Bella Italia 1 (Lucas Díaz) – Ind. Ataliva 1 (Gabriel Negri).Dep. Aldao 4 (Leandro Asselborn , Nicolás Leguizamón, Damián Burgos y Uriel Iturre) – Tiro Federal 2 (Augusto Zinger), Dep. Tacural 0 – San Isidro 1 (Juan Pennacino), Dep. Bella Italia 2 (Ian Walter Mansilla x 2) – Ind. Ataliva 1 (Mateo Ponzetti), Moreno 2 (Franco Yacob y Yoel Barberis) – Sp. Roca 1 (Alexander Lionetto).Dep. Aldao 2 (Pedro Molinari y Alvaro Milanesio) – Tiro Federal 1 (Mauro Cardo), Dep. Bella Italia 2 (Benjamín Ulman y Agustín Alvarez) – Ind. Ataliva 2 (Uriel Gómez y Elías Hillaret), Moreno 2 (Salvador Alberteng y Thiago Gonzalez Gaitan) – Sp. Roca 0.Dep. Aldao 2 (Thiago Marengo y Lisandro Rodríguez) – Tiro Federal 1 (Lucas Peralta), Dep. Bella Italia 1 (Tiziano Gómez) – Ind. Ataliva 0.Independiente Ataliva vs Moreno de Lehmann, San Isidro de Egusquiza vs Dep. Bella Italia, Tiro Federal de Moisés Ville vs Deportivo Tacural, Argentino de Humberto vs Deportivo Aldao. Libre: Sportivo Roca.Dep. Josefina 0 – La Hidráulica 1 (Facundo Farías), Zenón Pereyra 1 (Agustín Díaz) – Sp. Santa Clara 0, Def. de Frontera 3 (Jeremías Moreno, Sebastian Beltramone y Facundo Ochoa) – Arg. Vila 0, Belgrano 1 (Ulises Roldán) – Dep. Ramona 1 (Mateo Masuero).Dep. Josefina 0 – La Hidráulica 1 (Santiago Díaz), Zenón Pereyra 2 (Gastón Bruno y Felipe Gutiérrez) – Sp. Santa Clara 1, Def. de Frontera 4 (Alex Bellotti, Gustavo Moya x 2 y Facundo Ochoa) – Arg. Vila 0.Dep. Josefina 1 (Julian Cabrera) – La Hidráulica 4 (Lautaro Oliva x 3 y Matías Camino), Zenón Pereyra 0 – Sp. Santa Clara 1 (Santiago Rosa), Def. de Frontera 1 (Nicolás Penayo) – Arg. Vila 0, Belgrano 1 (Mateo Velázquez) – Dep. Ramona 1 (Gonzalo Oviedo).Dep. Josefina 1 (Tomás Dogliani) – La Hidráulica 0, Zenón Pereyra 0 – Sp. Santa Clara 1 (Máximo Acosta), Def. de Frontera 0 – Arg. Vila 1 (Liam Villada).Argentino Vila vs Belgrano de San Antonio, Sp. Santa Clara vs Defensores de Frontera, La Hidráulica vs Zenón Pereyra, Atlético Esmeralda vs Deportivo Josefina. Libre: Deportivo Ramona.Atlético (MJ) 3 (Ulises Cattani x 2 y Gustavo Damiano) – San Martín 0, Dep. Susana 0 – Sp. Libertad 1 (Axel Sufia), Juv. Unida 1 (Fabricio Gorlino) – Florida Clucellas 1 (Alexis Farias), Brown San Vicente 0 – Talleres (MJ) 0.Atlético (MJ) 2 (Ramiro Jaime y Agustín Piovesan) – San Martín 0, Brown San Vicente 3 (Ramiro Galetto x 2 e Ignacio Aguilar) – Talleres (MJ) 0.Atlético (MJ) 5 (Joaquín Gallo x 3, Santiago Junco y Tiago Godino) – San Martín 0, Juv. Unida 0 – Florida Clucellas 5 (Bautista Junco, Esteban Colman, Carlos Junco, Dylan Lencina x 2), Brown San Vicente 5 (Aaron Taborda x 3, Facundo Frutos y Franco Basset) – Talleres (MJ) 0.Atlético (MJ) 5 (Simón Cernotti x 3, Ivo Moyano y Genaro Pagnore) – San Martín 1 (Jerónimo Gamboa), Dep. Susana 2 (Ian Ceturión y Santiago Gaggi) – Sp. Libertad 0, Juv. Unida 0 – Florida Clucellas 4 (Mauricio Frachia x 2, Ezequiel Cena y Bruno Chiavass), Brown San Vicente 4 (Francisco Colla x 2, Ignacio Leurino y Tomás Werlen) – Talleres (MJ) 0.Florida de Clucellas vs Brown de San Vicente, Libertad Estación Clucellas vs Juventud Unida Villa San José, San Martín de Angélica vs Deportivo Susana, Bochófilo Bochazo vs Atlético María Juana. Libre: Talleres María Juana.