Primera A: así va la segunda del Clausura

Anoche tuvo lugar la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y se programó lo que será el segundo capítulo del torneo Clausura de la Primera A. Habrá tres adelantos y se confirmó que desde el domingo, los encuentros comenzarán a las 17hs (jugando las reservas 15.30hs).El programa es el siguiente:21.30hs Atlético de Rafaela vs Talleres (MJ), Ferrocarril del Estado vs Deportivo Aldao.21hs Bochazo vs 9 de Julio.Brown San Vicente vs Florida de Clucellas, Dep. Ramona vs Argentino Quilmes, Dep. Tacural vs Unión de Sunchales, Sportivo Norte vs Dep. Libertad, Peñarol vs Ben Hur.