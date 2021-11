Atlético de Rafaela se prepara para despedirse de su gente hasta el 2022

Atlético de Rafaela jugará este viernes su último partido de local en la temporada 2021 de la Primera Nacional.Será ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, a las 21.00hs, por la fecha 33 de la zona B.El equipo que conduce Gonzalo Del Bono, de manera interina, no tiene chances de ingresar al Reducido y jugará solo para cumplir con el fixture y tratar de volver a regalarle, como el último viernes, una alegría a su gente.Luego, le quedará visitar a Brown de Adrogué, en la última fecha que se disputará el lunes 15 de noviembre.La ‘Crema’ trabajó en la mañana de ayer en el predio del Autódromo en donde llevó diferentes trabajos físicos y con pelota. En lo relacionado al once titular es probable que Del Bono repita la misma formación que viene de ganarle 2-0 a All Boys.De no mediar inconvenientes Atlético formaría con Nahuel Pezzini; Facundo Nadalín, Cristian González, Agustín Bravo y Brian Calderara; Facundo Soloa y Gonzalo Alassia; Bautista Tomatis, Guillermo Funes y Matías Valdivia; Claudio Bieler.