El PSG, sin Lionel Messi

PSG visitará a RB Leipzig este miércoles desde las 17 horas por la cuarta fecha del Grupo A de la Champions League. Lo cierto es que Mauricio Pochettino no podrá contar ni más ni menos que con Lionel Messi, quien arrastra una molestia desde la semana pasada, cuando el jueves se entrenó de manera diferenciada por un problema muscular. El viernes, sin embargo, fue titular ante el Lille. A Leo no se lo vio en óptimas condiciones y el cambio del entretiempo confirmó que algo tenía.

"Esperemos que la evolución de Messi sea buena y pueda estar lo antes posible con el grupo. Más allá de eso no puedo decir", explicó Pochettino en conferencia de prensa.



DOS DE DYBALA



Juventus venció 4 a 2 al Zenit, en uno de los duelos del grupo G, por la cuarta jornada del torneo continental. Federico Chiesa y Álvaro Morata completaron los tantos para los italianos.