Santa Fe recibe al Argentino Juvenil

Santa Fe será sede del nuevo Campeonato Argentino Juvenil, en el que 15 seleccionados provinciales M18 junto a su par uruguayo disputarán tres jornadas del mejor rugby de la categoría, el 7, 10 y 13 de noviembre próximos.

El representativo de la Unión Santafesina de Rugby cuenta con ocho jugadores de CRAR entre los convocados. Ellos son: Mateo Ferrero, Julián Vázquez, Agustín Cesano, Ian Trossero, Ticiano Hang, Martín Barberis, Ignacio Sapino y Tobías Cavallo.

En el cuerpo técnico que encabeza Martín Valentinuzi, como Head Coach, se encuentra Diego Acosta, también del elenco rafaelino. Federico Patrizi y Marcelo Del Pozo completan el grupo de entrenadores.

Los partidos tendrán 60 minutos de duración, divididos en dos tiempos de 30, y el torneo se organiza en Zona Ascenso y Campeonato, con Universitario de Santa Fe, CRAI y Santa Fe Rugby Club como escenarios.

En la última edición del certamen, organizada en 2019, el campeón fue Buenos Aires, que derrotó en la fina la Córdoba por 37 a 23, mientras que Uruguay logró el ascenso.

El seleccionado USR integrará la zona Campeonato, y el debut está previsto para el domingo a las 16.30hs ante Los Doguitos, en cancha de UNI. La segunda fecha se jugará en la Autopista y la tercera y definición será en Sauce Viejo.

Junto a los ocho rafaelinos, los convocados al seleccionado de Santa Fe: Forwards: Facundo Scarpín (Alma Juniors), Francisco Forgioni (CRAI),

Juan Casals (Santa Fe Rugby), Felipe Moretti (Cha Roga), Tiziano Hang (CRAR), Marcos Leguizamón (Universitario); Augusto Labath (CRAI), Julio Tejerina (CRAI), Facundo Müller (Alma Juniors), Emiliano Zalazar (CRAI), Franco Peloso (Santa Fe Rugby), Axel Rista (Alma Juniors), Ignacio Sapino.

Los backs citados son: Gerónimo Paz (CRAI), Santiago Mendicino (Santa Fe Rugby), Mateo Fauda (CRAI), Genaro Giombi (CRAI), Tomás Bogari (La Salle), Luca Pecce (CRAI), Agustín Gimenez (CRAI), Emanuel Piris (La Salle Jobson), Guillermo Mariano (Santa Fe RC) y Justo González Viescas (CRAI).

El fixture completo de partidos con días, horarios y sedes.



FECHA 1 (Domingo 7/11 en UNI de Santa Fe)



10.00hs Cancha 2: Entre Ríos vs Noreste (partido 8)

10.30hs Cancha 1: Rosario vs Salta (partido 4)

11.30hs Cancha 2: Santiago del Estero vs Oeste (partido 7)

12.00hs Cancha 1: Cuyo vs Tucumán (partido 3)

16.00hs Cancha 2: San Juan vs Chubut (partido 6)

16.30hs Cancha 1: Córdoba vs Santa Fe (partido 2)

17.30hs Cancha 2: Mar del Plata vs Andina (partido 5)

18.00hs Cancha 1: Buenos Aires vs Uruguay (partido 1)



FECHA 2 (Miércoles 10/11 en CRAI)



10.00hs Cancha 2: Perdedor 6 vs Perdedor 7 (partido 16)

10.30hs Cancha 1: Perdedor 2 vs Perdedor 3 (partido 12)

11.30hs Cancha 2: Perdedor 5 vs Perdedor 8 (partido 15)

12.00hs Cancha 1: Perdedor 1 vs Perdedor 4 (partido 11)

16.00hs Cancha 2: Ganador 6 vs Ganador 7 (partido 14)

16.30hs Cancha 1: Ganador 2 vs Ganador 3 (partido 10)

17.30hs Cancha 2: Ganador 5 vs Ganador 8 (partido 13)

18.00hs Cancha 1: Ganador 1 vs Ganador 4 (partido 9)



FECHA 3 (Sábado 13/11 en Santa Fe RC)



09.30hs Cancha 2: Ganador 15 vs Ganador 16

09.30hs Cancha 3: Perdedor 15 vs Perdedor 16

10.00hs Cancha 1: Perdedor 13 vs Perdedor 14

11.00hs Cancha 2: Ganador 11 vs Ganador 12

11.00hs Cancha 3: Perdedor 11 vs Perdedor 12

11.30hs Cancha 1: Perdedor 9 vs Perdedor 10

13.00hs Cancha 1: Ganador 13 vs Ganador 14

14.30hs Cancha 1: Ganador 9 vs Ganador 10