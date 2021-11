Ajustado debut del Peque en París

El tenista argentino Diego Schwartzman comenzó su participación en el Masters 1000 de París con un triunfo por 7-6(2), 5-7 y 6-2 frente al australiano John Millman, número 73 del ránking ATP.

Schwartzman, 15° del ránking, no se vio cómodo frente a su rival y se mostró muy errático, algo que no es frecuente en él. En total, acumuló 37 tiros ganadores, casi el doble de su rival que efectuó 19, y cometió 52 errores no forzados, ante 44 de Millman.

En la segunda ronda, Schwartzman se medirá frente al ganador del duelo de estadounidense Marcos Giron, que eliminó a su compatriota Francés Tiafoe por un 6-7, 6-4, 6-3.

La mejor raqueta argentina está casi descartada del ATP World Tour Finals, aunque un buen resultado en París y otro en el ATP de Estocolmo, que se jugará la semana que viene, lo colocaría en una posición que le dé esperanzas ante la baja de alguno de los clasificados al torneo que juegan los ocho mejores de la temporada.